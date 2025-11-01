  2. দেশজুড়ে

টেকনাফে মিনিবাস-মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুজনের মৃত্যু

প্রকাশিত: ১১:২৭ এএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
কক্সবাজারের টেকনাফে মিনিবাস ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ২০ জন।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে টেকনাফ-কক্সবাজার মহাসড়কের হ্নীলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জায়েদ নূর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ঘটনাস্থলে নিহত মোটরসাইকেল চালক জকির আহমেদ (৪০) হ্নীলার ওয়াব্রাং এলাকার নাগু সওদাগরের ছেলে ও ইউনিয়ন নির্মাণ শ্রমিক দলের সভাপতি। আর চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে মারা গেছেন দুর্ঘটনাকবলিত মিনিবাসের হেলপার নুরুল আবছার (২৮)। তার বাড়িও হ্নীলা ইউনিয়নের লেদায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে ওসি জায়েদ জানান, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে টেকনাফ-কক্সবাজার সড়কের হ্নীলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে মিনিবাস ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মিনিবাসটি পার্শ্ববর্তী খাদে পড়ে যায়। আর ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান মোটরসাইকেল চালক জকির আহমেদ।

ওসি আরও জানান, দুর্ঘটনায় খাদে পড়া বাসের অন্তত ২০ জন আহত হন। তাদের মধ্যে ছিলেন মিনিবাসের হেলপার নুরুল আবারও। রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহগুলো পরিবারে হস্তান্তর করা হবে বলে জানান এ পুলিশ কর্মকর্তা।

