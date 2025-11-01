বেনাপোলে বিপুল পরিমাণ আমদানি নিষিদ্ধ ভারতীয় হোমিও ওষুধ জব্দ

বেনাপোলে বিপুল পরিমাণ আমদানি নিষিদ্ধ ভারতীয় হোমিও ওষুধ জব্দ
যশোরের বেনাপোল চেকপোস্ট এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ আমদানি নিষিদ্ধ ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক ওষুধ জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তবে পাচারকারীরা পালিয়ে যাওয়ায় এ সময় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে যশোর বিজিবি ব্যাটালিয়ন এক প্রেসনোটে এই তথ্য জানায়।
শনিবার (০১ নভেম্বর) সকালে যশোর বিজিবি ব্যাটালিয়ন এক প্রেসনোটে জানান, বিজিবির একটি টহলদল বেনাপোল চেকপোস্ট এলাকায় চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে বিপুল পরিমাণ আমদানি নিষিদ্ধ ভারতীয় হোমিও প্যাথিক ওষুধ আটক করে।
এ ব্যাপারে যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওষুধের চালানটি জব্দ করা হয়েছে। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৮ লাখ ৮ আট হাজার টাকা। অভিযানের খবর পেয়ে আগেই পালিয়ে যায় পাচারকারীরা।
মো. জামাল হোসেন/কেএইচকে/এএসএম