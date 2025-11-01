  2. দেশজুড়ে

ভৈরবে ১৮ লাখ টাকার ভারতীয় ফুসকা-ব্লেডসহ ৪ চোরাকারবারি আটক

উপজেলা প্রতিনিধি ভৈরব (কিশোরগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০১:৫৯ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
জব্দ ফুসকা- ব্লেড ও আটক ৪ চোরাকারবারি

সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে ভারতীয় পণ্য পাচারের সময় কিশোরগঞ্জের ভৈরবের মেঘনা নদী থেকে বাল্কহেড ভর্তি ৬০ বস্তা ফুসকা এবং ৩২০ পাতা জিলেট ব্লেডসহ ৪ জনকে আটক করেছে নৌপুলিশ।

শুক্রবার ( ৩১ অক্টোবর) রাতে ভৈরবের মেঘনা নদী এলাকায় অভিযান চালিয়ে এম.বি কদর নৌপরিবহণ নামের বাল্কহেডটি জব্দ করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, ভৈরব উপজেলার আগানগর ইউনিয়নের খলাপাড়া এলাকার মৃত রমজান মিয়ার ছেলে ইসমাইল মুন্সি (৩৭), একই এলাকার মৃত দানিছ মিয়ার ছেলে রাকিব মিয়া ও সোহাগ মিয়া (৩৫), মৃত নুর ইসলামের ছেলে নিজাম (৫৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ভৈরবের মেঘনা নদীর কিনারায় সুনামগঞ্জ জেলার বাদাঘাট সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে এম.বি কদর নৌপরিবহণ নামের একটি বাল্কহেড ভৈরব বাজারে আসার পথে মেঘনা নদীতে টহলরত নৌপুলিশের অভিযানে ভারতীয় পণ্যসহ বাল্কহেড আটক করে নৌপুলিশের একটি টিম। এ সময় বাল্কহেডে ভিতরে থাকা ভর্তি ৬০ বস্তা ফুসকা এবং ৩২০ পাতা জিলেট ব্লেড জব্দ করা হয়। যার বাজার মূল ১৮ লাখ ১৬ হাজার টাকা। উদ্ধারকৃত মালামাল ফাঁড়ি হেফাজতে রয়েছে।

এ বিষয়ে ভৈরব নৌপুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক এসআই মো. জোবায়ের হোসেন জানান, সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে মেঘনা নদী দিয়ে ভৈরব বাজারে আসার পথে বাল্কহেডটি আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত ৪ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে।

