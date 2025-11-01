  2. দেশজুড়ে

শোরুম উদ্বোধনে গিয়ে শত শত নারীর ভিড়ে বিপাকে আবু হেনা রনি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ০২:৪৬ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জে শোরুম উদ্বোধন করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন কমেডিয়ান হিসেবে পরিচিত আবু হেনা রনি। শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে শহরের শান্তিমোড় সংলগ্ন দিবানিশি ক্লিনিকের সামনে ‘উত্তরবঙ্গ বাটিক হাউস’ নামের শোরুম উদ্বোধনে গিয়ে এই পরিস্থিতির শিকার হন তিনি।

স্থানীয়রা জানান, সকাল ১০টায় উত্তরবঙ্গ বাটিক হাউসের চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখা উদ্বোধনের কথা ছিল। উদ্বোধন উপলক্ষে ১ হাজার টাকায় ৪টি থ্রি-পিস বিক্রি করা হবে- এমন প্রচারণা চালানো হয়। আর এতেই বাঁধে বিপত্তি। সকাল ৭টা থেকে উত্তরবঙ্গ বাটিক হাউসের সামনে এসে ভিড় করেন শত শত নারী। এতে সড়কে সৃষ্টি হয় যানজট। সকাল ১০টায় শোরুম উদ্বোধনের কথা থাকলেও দুপুর ১টা পর্যন্ত এমন পরিস্থিতি চলমান ছিল। একাধিকবার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় পুলিশ। সকাল থেকে শত শত নারী শোরুমের সামনে এসে উপস্থিত হন। এতে বিপাকে পড়ে শোরুম বন্ধ রেখেছেন বলে জানিয়েছে মালিকপক্ষ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থাকার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মতিউর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

সোহান মাহমুদ/এফএ/এমএস

