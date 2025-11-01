সিলেটে পাথরবাহী ট্রাক্টরচাপায় পর্যটক নিহত

সিলেটে পাথরবাহী ট্রাক্টরচাপায় পর্যটক নিহত
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে পাথরবাহী ট্রাক্টর ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে সিলেট-ভোলাগঞ্জ মহাসড়কের ভোলাগঞ্জ পয়েন্টে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত পর্যটকের নাম মো. জিয়াউল হক (৬৫)। তিনি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় সাদাপাথর যাচ্ছিলেন। তার বাড়ি জামালপুর জেলায়। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন একই পরিবারের আরও পাঁচজন।
আহতরা হলেন- সম্রাট (৩৭), তার স্ত্রী সুমাইয়া (২৮), মেয়ে সাওদা (১০), ছেলে সিনান (৮) এবং সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক রমজান আলী।
আহতদের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সিলেট থেকে পর্যটকবাহী একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রে যাচ্ছিল। ভোলাগঞ্জ পয়েন্টে পৌঁছালে শাহ আরেফিন টিলার দিক থেকে দ্রুতগামী একটি পাথরবাহী ট্রাক্টর মহাসড়কে উঠতে গিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি চাপা দেয়। এতে অটোরিকশাচালকসহ ছয়জন আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কোম্পানীগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জিয়াউল হককে মৃত ঘোষণা করেন। পরে মৃতসহ সবাইকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন শেখ জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং দুর্ঘটনাকবলিত দুটি যান জব্দ করা হয়েছে।
আহমেদ জামিল/আরএইচ/এএসএম