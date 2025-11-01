কুমিল্লায় আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেফতার ১৩

কুমিল্লায় আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেফতার ১৩
কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার ভানী ইউনিয়নের খাদঘর এলাকায় ঝটিকা মিছিল করেছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এ ঘটনায় দলের ১৩ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে গ্রেফতাকৃতদের কুমিল্লার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে শুক্রবার দুপুরে নেতাকর্মীরা একটি ঝটিকা মিছিল বের করে। পরে রাতে উপজেলার বিভিন্নস্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
দেবিদ্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সামছুদ্দিন মোহাম্মদ ইলিয়াস এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেফতাররা হলেন- দেবিদ্বার উপজেলার গুনাইঘর গ্রামের মৃত জাকির হোসেনের ছেলে মো. জালাল(২৮), ওয়াহেদপুর গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেন সরকারের ছেলে আল আমিন সরকার(৩৮), বুড়িরপাড় গ্রামের মৃত মোহর আলী ছেলে হরমুজ মুহুরী (৫০), আব্দুল মোতালেবের ছেলে মোশারফ হোসেন (৫৪), সাবেরপুকুরপাড় এলাকার গোলাম মোস্তফার ছেলে গোলাম কিবরিয়া (২২), বরাট গ্রামের মো. সেলিম মিয়ার ছেলে মো. সুজন (২৬), পদ্মকোট গ্রামের মজিবুর রহমানের ছেলে জামাল হোসেন (৪৭), মৃত মনছুর আলী ছেলে আবুল কালাম ভোলা (৪০), বক্রিকান্দি গ্রামের মো. জয়নাল আবেদীনের ছেলে মো. রেজাউল করিম (২৭), পৌর এলাকার দক্ষিন ভিংলাবাড়ী গ্রামের মৃত বাচ্চু মিয়ার ছেলে যুবলীগ নেতা মো. আল আমিন (৪২), দুলাল মিয়ার ছেলে মো. সৃজান (১৮), মো. তাজুল ইসলামের ছেলে মো. সফিকুল ইসলাম (২৩), আবুল হোসেনের ছেলে মো. বিল্লাল হোসেন (৪৪)।
দেবিদ্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সামছুদ্দিন মোহাম্মদ ইলিয়াস বলেন, নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে ২৬ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে থানা মামলা পর রাতে অভিযান চালিয়ে উপজেলা বিভিন্ন স্থান থেকে ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে ৭ জন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আবুবকর হত্যা চেষ্টা মামলার আসামি। শনিবার দুপুরে তাদেরকে কুমিল্লার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর/জেআইএম