যশোর গ্রামীণ ডাক কর্মচারী ইউনিয়নের মানববন্ধন

যশোর গ্রামীণ ডাক কর্মচারী ইউনিয়নের মানববন্ধন
বেতনভাতা বৃদ্ধিসহ চারদফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে যশোর গ্রামীণ ডাক কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্যরা।
শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে প্রেস ক্লাব যশোরের সামনে দুই শতাধিক কর্মচারী এ মানববন্ধন করেন।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গ্রামীণ ডাক বিভাগে এখনো ব্রিটিশ কাঠামো। পোস্ট মাস্টারের বেতন চার হাজার ৪৬০, পিয়নের বেতন চার হাজার ৩৫৪, রানারের বেতন চার হাজার ১৭৭ এবং আয়ার বেতন চার হাজার ৬০ টাকা। বর্তমান সময়ে এ বেতনে পরিবার নিয়ে দশদিনও চলা সম্ভব নয়। গণঅভ্যুত্থানে বৈষম্য দূর করার যে আন্দোলন হয়েছিল, সেই বৈষম্যমূলক বেতন কাঠামো এখন গ্রামীণ ডাক বিভাগে। এমতাবস্থায় গ্রামীণ ডাক বিভাগ কর্মচারীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি, পিয়ন ও রানারের জন্য সাইকেল ও পোশাক, উৎসব ভাতা ও বর্তমান বাজার মূল্যের সঙ্গে বিবেচনা করে ২০ হাজার টাকার উপরে পে স্কেল দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।
গ্রামীণ ডাক কর্মচারী ইউনিয়ন যশোরের সাধারণ সম্পাদক আকাশ খান বলেন, বর্তমানে জমির পর্চা বিলি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, জরুরি চিঠিপত্র, ভিপি, মানি অর্ডারসহ সব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিয়ে আসি। কিন্তু আমাদের যে বেতন কাঠামো, তাতে বাজার করার টাকাও হয় না। পরিবার স্বজনের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করবো কি করে। আমরা মানবতার জীবনযাপন করছি। আমাদের পরিবারের দিকে তাকিয়ে গ্রামীণ ডাক বিভাগের কর্মচারীদের বেতন বর্তমান বাজার মূল্যের সঙ্গে পুনঃনির্ধারণের দাবি জানাচ্ছি।
মিলন রহমান/এএইচ/জেআইএম