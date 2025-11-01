নোয়াখালী
তারেক রহমানের পক্ষে উপহার পেলেন ৫০০ ইমাম
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের ৫০০ মসজিদের ইমাম, খতিব ও মাদরাসার শিক্ষককে নামাজের উপহার দেওয়া হয়েছে।
শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে বসুহাটের মেট্রো টাওয়ারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মেট্রো ফাউন্ডেশন ও ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান বিএনপির নেতা মো. ফখরুল ইসলাম এসব সামগ্রী বিতরণ করেন।
মো. ফখরুল ইসলাম বলেন, ইমামরা সমাজের নেতা, আর শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর। সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ এ ব্যক্তিদেরকে আমার নেতা তারেক রহমানের পক্ষ থেকে সামান্য উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, এসব সম্মানিত ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট কোনো দলের নয়। তবে তারা সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিগত ফ্যাসিস্ট আমলে এসব গুণী ব্যক্তিরা তাদের মনখুলে কথা বলতে পারেনি। এখন তারা যাতে সমাজের জন্য সঠিকভাবে কাজ করতে পারে সেই কামনা করি।
পরে একে একে সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় করে তাদের হাতে উপহারের প্যাকেট তুলে দেন মো. ফখরুল ইসলাম। এসময় তিনি বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্থতার জন্য দোয়া কামনা করেন। প্রত্যেক প্যাকেটে জায়নামাজ, লুঙ্গি ও পাঞ্জাবির কাপড় ছিল।
অনুষ্ঠানে বসুরহাট ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার ভাইস-প্রিন্সিপাল মাওলানা আবদুল কাদের হেলালীর সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন- কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আফতাব আহমেদ বাচ্চু, সদস্য একরামুল হক মিলন, বসুরহাট পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি অধ্যক্ষ আবুল বাশার বাহার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু তোয়াহা, বসুরহাট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব মুফতি কামরুল হাসান বিন কাশেম, উপজেলা ওলামা দলের সদস্য সচিব হাফেজ মাওলানা আইয়ুব আলী, বামনী আছিরিয়া সিনিয়র মাদরাসার সহকারী অধ্যাপক তাজুল ইসলাম, মাওলানা মিজানুর রহমান, মাওলানা আব্বাস আলী, মাওলানা আলাউদ্দিন প্রমুখ।
ইকবাল হোসেন মজনু/এনএইচআর/জেআইএম