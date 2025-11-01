  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁদপুর
প্রকাশিত: ০৬:০৬ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
৯ মাসেই হাফেজ ১১ বছরের ইয়াছিন

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার বিনন্দপুর মদীনাতুল উলুম নূরানি ও হাফেজীয়া কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থী ইয়াছিন আরাফাত। অবিশ্বাস্য এক অর্জন করে নজর কাড়ল ১১ বছরের এই শিশু। মাত্র ৯ মাসেই পবিত্র কোরআনের হাফেজ হয়েছে সে।

শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে মাদরাসা মিলনায়তনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হাফেজ ইয়াছিনকে পাগড়ি পরিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। এ সময় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুফতি গোলাম সরোয়ার ফরিদী আনুষ্ঠানিকভাবে ইয়াছিনকে পাগড়ি পরিয়ে দেন।

মাদরাসার মোহতামিম মুফতী আব্দুল্লাহ আল জামি বলেন, ৯ মাস আগে ইয়াছিন আমাদের মাদরাসায় ভর্তি হয়। আমাদের শিক্ষক মাহাদী হাসান তামিমের তত্ত্বাবধানে সে কঠোর পরিশ্রম করে মাত্র ৯ মাসেই কোরআন হিফজ সম্পন্ন করেছে। এটি সত্যিই এক বিরল অর্জন।

তিনি ইয়াছিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে বলেন, সে যেন একজন বড় আলেম হিসেবে দেশ ও ইসলামের সেবা করতে পারে।

ইয়াছিন আরাফাত লক্ষ্মীপুর জেলার কমলনগর উপজেলার চরজাঙ্গালিয়া গ্রামের মো. সবুজের ছেলে। নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে ইয়াছিন বলেন, আমি কোরআনে হাফেজ হতে পেরেছি, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি একজন বড় আলেম হতে পারি।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন- মাওলানা মুনসুর আহমেদ, মুফতী হাবিবুর রহমান মাহমুদী, মাওলানা জাহিদুল ইসলাম, মাদরাসার উপদেষ্টা আ. ছাত্তার মাস্টার, নুরে আলম সিদ্দিকী সেলিম, জসিম উদ্দিনসহ অনেকে।

