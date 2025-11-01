অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়া
তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফাই আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের রূপরেখা
বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক (কুমিল্লা অঞ্চল) অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়া বলেছেন, তারেক রহমান রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের উদ্দেশে যে ৩১ দফা দিয়েছেন- সেগুলোই আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণের অন্যতম রূপরেখা।
শনিবার (১ নভেম্বর) বিকেলে কুমিল্লা টাউন হল ময়দানে এক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন। ‘সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ’ নামক একটি সামাজিক সংগঠনের আয়োজনে ‘পরিবর্তনের পথে বাংলাদেশ: নতুন আশা, নতুন সম্ভাবনা’ পরিপ্রেক্ষিত বিবিসি বাংলায় তারেক রহমানের সাক্ষাৎকার শীর্ষক এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়া বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে যে নির্বাচন হবে তা আপনাদের মেনডেট নিয়ে বিএনপি ক্ষমতায় আসবে। আর সেখানে আমাদের নেতা তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন। তারেক রহমানের ৩১ দফায় শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, সার্বিক উন্নয়নের কথাসহ প্রতিটি অর্গানের কথা বলা আছে৷
তিনি বলেন, আজকের সেমিনারের আয়োজক মনিরুল হক চৌধুরী কুমিল্লার উন্নয়নে আরও ৯ টি দফা দিয়েছেন। কুমিল্লার উন্নয়নে যে ৯ দফা দেয়া হয়েছে সেগুলো আমিও সমর্থন করি। সে সাথে আমিও একটি দফার কথা বলবো কুমিল্লাকে আপনি শিক্ষার জোন হিসেবে গড়ে তুলবেন যাতে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের সুশিক্ষায় গড়ে তুলতে পারেন
সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মনিরুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী প্রফেসর ড. এম এম শরীফুল করীম।
সেসিনারে মূল আলোচক ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম। সেমিনারে তারেক রহমানের সাক্ষাৎকারের একটি প্রকাশনা উন্মোচন করা হয়। এ সময় উপস্থিত জনতার মাঝে ২০ হাজার কপি প্রকাশনা বিতরণ করা হয়।
প্রফেসর ড. আমজাদ হোসেন ও মেহেদী হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন বিএনপির বিভাগীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাক মিয়া, কুমিল্লা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সরকারি কৌশুলী (পিপি) কাউমুল হক রিঙ্কু, দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াশিম, বিএনপি নেতা আমিরুজ্জামান আমির, দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার জাহান দোলন, সদর দক্ষিণ উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট আক্তার হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক ফারুক চৌধুরী, সাবেক কাউন্সিলর খলিলুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান আমানউল্লাহ আমান, কুমিল্লা বাঁচাও মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক নাসিরউদ্দিন, অ্যাডভোকেট মোতালেব মজুমদার প্রমুখ।
জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর/জেআইএম