  2. দেশজুড়ে

জামায়াত অফিস থেকে সার-বীজ উদ্ধার

ঝিনাইদহে বিএনপি-জামায়াতের পাল্টাপাল্টি সমাবেশ ঘিরে উত্তেজনা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৫৯ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
ঝিনাইদহে বিএনপি-জামায়াতের পাল্টাপাল্টি সমাবেশ ঘিরে উত্তেজনা

ঝিনাইদহে জামায়াতের প্রতিবাদ সমাবেশ চলাকালে বিএনপি নেতাকর্মীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে মহড়া দিয়ে সমাবেশে বাধা দেয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এসময় উভয়পক্ষের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শনিবার (১ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে সদর উপজেলার সুরাট বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, সুরাট বাজারে ইউনিয়ন জামায়াতের অফিস থেকে শুক্রবার রাতে সরকারি সার ও বীজ উদ্ধারের ঘটনায় ‘মব সৃষ্টির’ অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দেয় ইউনিয়ন জামায়াত। শনিবার বিকেলে ওই সমাবেশ শুরু হয়। পরে সমাবেশ থেকে বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগ তোলে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা। এসময় বিএনপি নেতাকর্মীরা উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকার কথা বললে উভয়পক্ষে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সুরাট ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ইকবাল হোসেন বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশ করছিলাম। এসময় স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা লাঠিসোঁটা হাতে হামলার চেষ্টা করেছে। সুরাট বাজারের স্থানীয় লোকজনের হস্তক্ষেপে পরে পরিবেশ শান্ত হয়।

এদিকে এ ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদে সন্ধ্যা ৭টায় সুরাট বাজারে বিক্ষোভ মিছিল করেছে সুরাট ইউনিয়ন বিএনপি। সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান বিল্লাল হোসেনের নেতৃত্বে মিছিল বের হয়।

মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপি নেতা বিল্লাল হোসেন বলেন, বিএনপির বিরুদ্ধে জামায়াতের নেতারা উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছে। তারা বিএনপির নেতাকর্মীদের উস্কানি দিয়ে ফাঁদ সৃষ্টি করছে। ধৈর্যের সঙ্গে এসব ফাঁদ মোকাবিলা করতে হবে। সরকারি সার বীজ জামায়াতের অফিস থেকে উদ্ধার হয়েছে, দেশের মানুষ দেখেছে। তারা শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইছে।

এ বিষয়ে সদর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা হাবিবুর রহমান বলেন, ৫ আগস্টের পর ঝিনাইদহে জামায়াতের সমর্থন বৃদ্ধি পাওয়ায় বিএনপির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এ কারণে তারা পরিকল্পিতভাবে সার উদ্ধারের নামে মব সৃষ্টি করে জামায়াতকে কাঠগড়ায় তোলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু জনগণ বিএনপির ষড়যন্ত্র বুঝে গেছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, রাজনৈতিক কর্মসূচিকে ঘিরে দুটি দলের কর্মী সমর্থকদের মাঝে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। খবর পাওয়া মাত্রই আমি ঘটনাস্থলে এসেছি। সুরাট বাজারে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শাহজাহান নবীন/আরএইচ/জেআইএম

