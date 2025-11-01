শফিকুল ইসলাম মাসুদ
ব্যক্তি বদলানো ছাড়া সমাজ-রাষ্ট্রের পরিবর্তন সম্ভব নয়
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেছেন, ব্যক্তি বদলানো ছাড়া সমাজ বা রাষ্ট্রের পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই মাদরাসা, স্কুল ও কলেজসহ সব শিক্ষাঙ্গনকে সঙ্গে নিয়ে বড় পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।
শনিবার (১ অক্টোবর) বিকেল ৪টার দিকে বাউফল পৌর শহরের মুসলিমপাড়া বালুর মাঠে রেসিডেন্সিয়াল মডেল মাদরাসার হিফজ বিভাগের সবক প্রদান ও দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, বাউফলের পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই আমরা পুরো বাংলাদেশকে পরিবর্তন করব।
তিনি আরও বলেন, ব্যক্তি বদলালে পরিবার বদলায়, পরিবার বদলালে সমাজ বদলায়, সমাজ বদলালে রাষ্ট্র বদলায়। আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীরা যদি দেশের বড় ফ্যাসিস্ট শাসনকে বিদায় দিতে সক্ষম হয়, তবে তারা বাংলাদেশে ইসলামের বিজয়ও নিশ্চিত করতে পারবে।
জামায়াত নেতা বলেন, রেসিডেন্সিয়াল মডেল মাদরাসার মাধ্যমে আমরা সেই দাওয়াত পৌঁছে দিতে চাই। ব্যক্তি পরিবর্তনের মাধ্যমে বাউফলকে বদলাবো, বাউফল পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বদলাবো, আর বাংলাদেশ পরিবর্তনের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের কাছে বিজয়ের বার্তা পৌঁছে দেব।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন রেসিডেন্সিয়াল মডেল মাদরাসার চেয়ারম্যান, সাবেক ডিআইজি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আনোয়ার হোসাইন। প্রধান আলোচক ছিলেন মসজিদুল জুমা কমপ্লেক্সের খতিব আব্দুল হাই মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ। শিক্ষার্থীদের সবক প্রদান করেন বিশ্বজয়ী হাফেজে কোরআন হযরত মাওলানা জাকারিয়া। অনুষ্ঠানে স্থানীয় জামায়াতে ইসলামী নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
