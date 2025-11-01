নরমাল ডেলিভারিতে উৎসাহ দিতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের অনন্য উদ্যোগ
গর্ভবতী মায়েদের স্বাভাবিক প্রসবে (নরমাল ডেলিভারি) উৎসাহিত করতে অনন্য এক উদ্যোগ নিয়েছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন। এরই অংশ হিসেবে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক নবজাতকের মাকে শুভেচ্ছা উপহার দিয়েছেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।
শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে জেলা প্রশাসক নিজে উপস্থিত থেকে নবজাতকের মা শারমিন খাতুনের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন।
শারমিন খাতুন গাংনীর শাহরবাটি গ্রামের তরিকুল ইসলামের স্ত্রী। উপহার হিসেবে শিশুর প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছাড়াও সরকারিভাবে প্রস্তুতকৃত জন্ম নিবন্ধন কার্ড দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুল্লাহ আল আজিজ।
জেলা প্রশাসক ড. আবদুল ছালাম বলেন, স্বাভাবিক প্রসব মা ও শিশুর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ। এ ধরনের উদ্যোগ গর্ভবতী মায়েদের উৎসাহিত করবে এবং মাতৃস্বাস্থ্য সুরক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি করবে।
তিনি আরও বলেন, এ কার্যক্রমের মাধ্যমে মায়েরা হাসপাতালে এসে নিরাপদ প্রসবের প্রতি আরও আগ্রহী হবেন এবং সমাজে স্বাভাবিক প্রসব সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরি হবে।
আসিফ ইকবাল/এনএইচআর/জেআইএম