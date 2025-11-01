রেল লাইন কাটার যন্ত্র উদ্ভাবন করলেন প্রকৌশলী
রেললাইন কাটার যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ের প্রকৌশলী নাজিব কায়সার। এ মেশিন একসময় জার্মানি থেকে আমদানি করা হতো। দেশীয় প্রযুক্তির এ মেশিন তৈরিতে খরচ হয়েছে মাত্র ২৭ হাজার ৫০০ টাকা।
নাজিব কায়সার রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। ৩৩তম বিসিএসের মাধ্যমে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ রেলওয়েতে সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণ শেষে জামালপুরের সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন। একই পদে রাজশাহী ও জয়দেবপুরে চাকরি করেন। পরে রাজশাহীতে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন। এক পর্যায়ে বদলি হয়ে যান লালমনিরহাট ডিভিশনে। সেখানে সেতু প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন।
প্রকৌশলী নাজিব কায়সারের জন্ম ও বেড়ে ওঠা রাজশাহী শহরে। ১৯৮৯ সালের ২৬ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন তিনি। শৈশব-কৈশোর কেটেছে বাবার চাকরিসূত্রে বিভিন্ন সুগার মিল কলোনিতে। নর্থ বেঙ্গল সুগার মিল, ঠাকুরগাঁও সুগার মিল, রংপুর সুগার মিল ও শ্যামপুর সুগার মিল কলোনিতে কেটেছে তার শৈশব।
প্রকৌশলী নাজিব কায়সার বিন্দু জানান, রেল কাটিং মেশিনটি তৈরি করা হয়েছে রেলওয়ের প্রকৌশল বিভাগের নিজস্ব ওয়ার্কশপে রেলওয়ে কর্মচারীদের দ্বারা। আর মেশিনটি চলতি বছরের ৬ অক্টোবর কাজ শুরু করে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত অর্থাৎ মাত্র ১১ দিনে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষামূলক বানানো বলে বেশি সময় লেগেছে। এ রেল কাটিং মেশিন বানাতে সর্বোচ্চ পাঁচদিন সময় লাগবে, যদি যন্ত্রাংশ বাজারে সহজে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও একটি ড্রিল মেশিন তৈরি করছি, যেটা বিদেশ থেকে আমদানি করতে ১০ লাখ লাগবে। আমি সেটা মাত্র ৫০ হাজার টাকায় নির্মিত করতে পারব। সরকারের এতে অনেক সাশ্রয় হবে।
প্রকৌশলী নাজিব কায়সার বলেন, আমি দেশকে ভালোবাসি। তাই দেশের টাকা দেশে রাখার ইচ্ছে থেকে আমার মূলত দেশীয় প্রযুক্তিতে রেল কাটিং বানানোর ইচ্ছে ছিল দীর্ঘদিন থেকে। সেই ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছি।
পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ের ব্যবস্থাপক (ডিআরএম) লিয়াকত শরীফ খান জানান, কম খরচে, দেশীয় প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তায় রেল কাটিং মেশিন উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ উদ্ভাবনে আমি অত্যন্ত খুশি, পরিশ্রম করে তিনি একটা উদ্ভাবন করেছেন, এতে পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ে প্রকৌশল বিভাগ গর্বিত। ঈশ্বরদী রেলওয়ের কর্মচারীরা পরিক্ষামুলকভাবে ওই কাটিং মেশিন দিয়ে কাজ করছে। যদি টেকসই হয়, তাহলে ঈশ্বরদী ওয়ার্কসপ থেকে সরকারি খরচে রেল কাটিং মেশিন তৈরি করা হবে।
বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক (ডিজি) আফজাল হোসেন জানান, পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ের প্রকৌশলী-২ নাজিব কায়সার যে উদ্ভাবন করেছেন তা নিঃসন্দেহে ভালো কাজ এবং প্রশংসার দাবিদার। এখন ব্যক্তিগত উদ্যোগে উদ্ভাবন করেছে রেল কাটিং মেশিনটি। যদি মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়, টেকসই হয়, তাহলে সরকারি উদ্যোগে তৈরি করে পশ্চিম ও পুর্বাঞ্চল রেলওয়েতে সাপ্লাই দেওয়া হবে।
