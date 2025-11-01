  2. দেশজুড়ে

পঞ্চগড় জেলা প্রশাসক

দেশের বাইরে ভালো কর্মসংস্থানের জন্য ভাষা শেখার বিকল্প নেই

প্রকাশিত: ১০:০৩ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
পঞ্চগড়ের ঐতিহ্যবাহী নজরুল পাঠাগারে ভাষা ও বিতর্ক ক্লাবের উদ্বোধন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে পাঠাগারের দ্বিতীয় তলায় জেলা প্রশাসন সাবেত আলী ফলক উন্মোচন করে ভাষা ও বিতর্ক ক্লাবের উদ্বোধন করেন ।

উদ্বোধনী বক্তব্যে জেলা প্রশাসক সাবেত আলী বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানাভাবে মব চলছিল। শিক্ষকদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এসব থেকে বেরিয়ে শিক্ষার্থীদের মেধা ও মনন বিকাশ এবং যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে তখনই পঞ্চগড়ে একটি ভাষা ও বিতর্ক ক্লাবের পরিকল্পনা করা হয়।

তিনি আরও বলেন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে কিছুটা সময় লাগে। আজকে সেই প্রত্যাশিত ল্যাংগুয়েজ ও বিতর্ক ক্লাব উদ্বোধন করা হচ্ছে। এখানে বিতর্কের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দেশের ভাষাজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে। দেশের বাইরে ভালো কর্মসংস্থানের জন্য ভাষা শেখার বিকল্প নেই। কিছুদিনের মধ্যে জাপানে এক লাখ মানুষ নেবে। এজন্য জাপানি ভাষাও শিখতে হবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজিতে দক্ষ হলেও দেশের বাইরের ভালো কর্মসংস্থান তৈরি হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সুমন চন্দ্র দাশ বলেন, ভাষা শেখা এবং বিতর্ক ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ভঙ্গুর সমাজ ব্যবস্থায় আমরা অন্যের মতকে সহজভাবে মনে না নেওয়ার একটা পরিস্থিতির মধ্যে আছি। নিজের মতকে যে কোনোভাবে অন্যের মতের ওপর চাপিয়ে দিতে চাই। এই ভাষা ও বিতর্ক ক্লাবে যারা আসবে, তাদের মধ্যে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার একটা মানসিকতা তৈরি হবে। পাশাপাশি একে অন্যের সঙ্গে তথ্য যোগাযোগের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটবে।

উদ্বোধনের পরেই শুরু হয় ছায়া সংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতা। এতে সরকারি দল ও বিরোধী দলে অংশ নেন জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। স্পিকারের দায়িত্ব পালন করেন জেলা প্রশাসক নিজেই।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি বিদেশি ভাষা শিক্ষা ও বিতর্কের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে আলোর পথে নিয়ে যেতে এই ক্লাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা স্থানীয়দের।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সুমন চন্দ্র দাশ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাকির হোসেন, নজরুল পাঠাগার ভাষা ও বিতর্ক ক্লাবের আহ্বায়ক আজহারুল ইসলাম জুয়েল, নজরুল পাঠাগারের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান বাবলু, পাঠাগারের সদস্য শহীদুল ইসলাম, আহসান হাবিবসহ পাঠাগারের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা। ছায়া সংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতার দর্শক সাড়িতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।।

