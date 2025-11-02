জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম
ময়মনসিংহ বার ইউনিটের সভাপতি নুরুল হক, সম্পাদক তান্না
ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতির অন্তর্গত জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম ময়মনসিংহ বার ইউনিটের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন নুরুল হক। দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে অ্যাডভোকেট মাসুদ তানভীর তান্না নির্বাচিত হয়েছেন।
শনিবার (১ নভেম্বর) রাতে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এর আগে এদিন দুপুরে জেলা বারের মিলনায়তনে সংগঠনটির সম্মেলন ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদে অ্যাডভোকেট আকরাম হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক পদে অ্যাডভোকেট তোফাজ্জল হোসেন এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে অ্যাডভোকেট ওসমান গনি মল্লিক মাখন নির্বাচিত হয়েছেন।
নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন ৩০৭ জন। দুই সদস্যের মৃত্যুর কারণে ৩০৫ জন ভোটার ভোট দেওয়ার সুযোগ পান। দুটি প্যানেলের পাশাপাশি স্বতন্ত্র দুই প্রার্থীসহ ৫টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মোট ১২ জন প্রার্থী।
নির্বাচনের প্রিসাইডিং অফিসার মো. মমরুজুল হাসান জুয়েল বলেন, ভোটারদের উপস্থিতিতে বার প্রাঙ্গণ ছিল উৎসবমুখর। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। পরে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে।
নবনির্বাচিত সভাপতি অ্যাডভোকেট নুরুল হক বলেন, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামকে আরও ঐক্যবদ্ধ করতে কাজ করবো। এছাড়া ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সংগঠনকে সক্রিয় রাখতেও চেষ্টা থাকবে।
