বেড়েছে শীতের সবজির সরবরাহ, কমছে দাম

বেড়েছে শীতের সবজির সরবরাহ, কমছে দাম
খুলনার বাজারে কমতে শুরু করেছে সবজির দাম। শীতকালীন সবজি বাজারে আসতে শুরু করায় সবধরনের সবজির দাম ১০-১৫ টাকা কমেছে। সবধরনের মুরগি কেজিতে ২০ টাকা পর্যন্ত কমেছে।
রোববার (২ নভেম্বর) খুলনার নতুন বাজার, নিউ মার্কেট ও মিস্ত্রিপাড়া বাজার ঘুরে এমনটা জানা যায়।
সবজির বাজারে, বেগুন ৬০-৭০ টাকা, করলা ৭০-৮০ টাকা, বরবটি ৬০-৭০ টাকা, পটোল ৪০-৫০ টাকা, লালশাক ২৫-৩০ টাকা, পালংশাক ২৫-৩০ টাকা, লাউ শাক ৪০-৫০ টাকা কেজি, কুমড়া ৪০ টাকা কেজি, ঢ্যাঁড়স ৪০-৫০ টাকা, লাউ প্রতি পিচ ৪০-৫০ টাকা পিচ দরে, টমেটো ৮০-১০০ টাকা কেজি, শিম ৭০-৮০ টাকা কেজি, ফুলকপি ১০০-১২০ টাকা কেজি দরে, কাঁচামরিচ মানভেদে ১৮০-২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। পেঁয়াজ ৭০-৮০ টাকা দরে এবং রসুন ৮০-১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
বাজারে ব্রয়লার মুরগি ১৬০-১৭০ টাকা কেজি দরে, সোনালি ২৫০ টাকা কেজি দরে এবং লেয়ার ২৬০-২৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস ৭৫০ টাকা কেজি দরে এবং খাসির মাংস ১১৫০ টাকা থেকে ১২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
মাছের বাজারে রুই আকারভেদে ২৫০-৩০০ টাকা, ভেটকি মাছ আকারভেদে ৫০০-৬০০ টাকা কেজি, চিংড়ি ৬০০-১০০০ টাকা পর্যন্ত কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। তেলাপিয়া ১৬০-১৮০ টাকা, পাবদা ৩০০-৩৫০ টাকা দরে, পাঙাশ ১৭০-২০০ টাকা এবং ছোট মাছ ৩০০-৪০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
মিস্ত্রি বাজারের সবজি ব্যবসায়ী মাসুদ কাজি বলেন, অনেক সবজির দাম বাড়তি ছিল। নতুন সবজি বাজারে আসায় বেশিরভাগ সবজির দাম কমেছে। তবে শীতকালীন সবজির দাম কিছুটা বেশি। শীতকালীন সবজি আরও আসতে শুরু করলে দাম নাগালে আসবে।
নতুন বাজারের মাছ ব্যবসায়ী ইমন শেখ বলেন, বেশিরভাগ মাছের দাম ৪০-৫০ টাকা কমেছে। মাছের চালান বেড়েছে এ সপ্তাহে। গত কয়েক মাস ধরে মাছের দাম বেশি। মাছের বাজারে ক্রেতাও কম ছিল। সামুদ্রিক মাছ বাজারে থাকলে সব মাছের দাম কম থাকে।
মিস্ত্রিপাড়া বাজারে আসা খোকন ফরাজি বলেন, কয়েক মাস ধরে সবজির দাম অনেক চড়া। কিছু সবজির দাম কমলেও বাজার অনুপাতে দাম বেশি। বেগুনের দাম কেজিতে ২০ টাকা কমলেও দাম দাঁড়িয়েছে ৬০ টাকায়। সেই তো ঊর্ধ্বমুখী। শীতকালীন সবজির দাম ৮০ টাকার নিচেতো নেই।
অন্য একজন ক্রেতা আকরাম হোসেন বলেন, মুরগির দাম কম রয়েছে। তবে মাছ-সবজির দাম কমলেও তুলনামূলক সবার নাগালে দাম নেই। ১০০ টাকায় দুই পদের সবজি কিনতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে। দাম আরও কমলে খরচের তালিকায় চাপ কিছুটা কমবে।
আরিফুর রহমান/আরএইচ/জেআইএম