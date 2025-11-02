  2. দেশজুড়ে

গাইবান্ধায় চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে হত্যা

প্রকাশিত: ১১:৩৬ এএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
গাইবান্ধায় চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে হত্যা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে গরু চোর সন্দেহে তিন ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। রোববার (২ নভেম্বর) ভোরে উপজেলার কাটাবাড়ী ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহতদের পরিচয় জানায়নি।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম বলেন, শনিবার দিনগত রাত ৩টার দিকে নাসিরাবাদ গ্রামের আব্দুস ছালামের গোয়াল ঘর থেকে তিনটি গরু চুরি নিয়ে যাচ্ছিলেন তারা। বিষয়টি টের পেয়ে এলাকাবাসী তাদের ধাওয়া করে। প্রাণ বাঁচাতে তারা গ্রামের একটি পুকুরে লাফ দেয়। সেখান থেকে তুলে গ্রামবাসী তাদের পিটুনি দিলে ঘটনাস্থলে দুজন মারা যান।

তিনি বলেন, খবর পেয়ে ভোর সাড়ে ৪টার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করে। অপরজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকালে তার মৃত্যু হয়।

ওসি বলেন, তিনজনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

