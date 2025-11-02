জয়পুরহাটে অসময়ে বৃষ্টি, আমন ও সবজির ক্ষতির শঙ্কা

জয়পুরহাটে অসময়ে বৃষ্টি, আমন ও সবজির ক্ষতির শঙ্কা
তিনদিনের টানা বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ বৃষ্টিতে কাবু হয়ে পড়েছে জয়পুরহাটের প্রান্তিক জনপদ। পূবের বাতাসে হেলে পড়েছে আমন ধান। ক্ষেতে পানি জমে নষ্ট হচ্ছে আগাম শাক-সবজি ও আলুর চারা।
স্থানীয় কৃষকরা জানান, সময়টায় ধান কাটার প্রস্তুতি থাকে পুরোদমে। কিন্তু, বৃষ্টি ও বাতাসে অনেক ধান ক্ষেতে হেলে পড়েছে। এতে আগাম ধান কাটা ও শুকানোর কাজ ব্যাহত হচ্ছে। একই সঙ্গে যারা আগাম আলু ও শাক-সবজি রোপণ করেছিলেন তাদের ফসলের ক্ষেতেও দেখা দিয়েছে ক্ষতির শঙ্কা। মাঠে জমে থাকা পানিতে চারা পচে যেতে পারে।
জয়পুরহাট জামালগঞ্জ গ্রামের কৃষক আব্দুল আলিম বলেন, ‘ধান কাটার সময় বৃষ্টি আসায় বড় বিপদে পড়েছি। ধানের ক্ষেত ভিজে গেছে, ধান কাটতেও পারছি না। আবার আগাম কিছু আলু লাগিয়েছি সেগুলোও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।’
সদর উপজেলার গংগাদাসপুর গ্রামের কৃষক আবু মুছা বলেন, ‘তিনদিনের বৃষ্টির ফলে আমরা ধান কাটতে পারছি না। ধান পড়ে গেছে আবার যারা কেটেছে তাদের ধান পানিতে তলিয়ে গেছে।’
তিনি বলেন, ‘আগাম আলু লাগার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম সেটি অনেক পিছিয়ে গেল। টানা বৃষ্টির কারণে আমরা আর আগাম আলু লাগাতে পারবো না।’
জয়পুরহাট জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবীদ সাদিকুল ইসলাম জানান, ‘এবার ৭২ হাজার হেক্টর জমিতে আমণ ধান চাষ করা হয়েছে। অসময়ের বৃষ্টিতে ধানসহ কিছু ফসলের ক্ষতি হয়েছে। কী পরিমাণ ক্ষতি তা নিরূপণের কাজ চলছে।’
আল মামুন/আরএইচ/এমএস