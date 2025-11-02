লক্ষ্মীপুর
বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় অটোরিকশায় আগুন
লক্ষ্মীপুরে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ক্ষিপ্ত হয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশা পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সুজন হোসেন নামের এক বখাটের বিরুদ্ধে।
শনিবার (২ নভেম্বর) দিনগত রাত ৩টার দিকে সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের দেওপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
সিএনজিচালিত অটোরিকশার মালিক মো. মনিরের ভাষ্যমতে, তার খালাতো বোনকে সুজন হোসেন বিয়ের প্রস্তাব দেয়। বিয়েতে রাজি না হওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি সিএনজি পুড়িয়ে দেন।
ভুক্তভোগী মনির দেওপাড়া গ্রামের করিম বক্স ব্যাপারী বাড়ির নুর নবীর ছেলে। অভিযুক্ত সুজন পাশের নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ পূর্ব বাজার সুতার বাড়ির দুলালের ছেলে।
ভুক্তভোগী পরিবার ও স্থানীয়রা জানায়, সুজন দীর্ঘদিন ওই তরুণীকে উত্ত্যক্ত করতো। এক পর্যায়ে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। পরিবার এতে রাজি হয়নি। উত্ত্যক্তের বিষয়ে সুজনের বিরুদ্ধে চন্দ্রগঞ্জ থানায় অভিযোগ করা হয়। সে সময় মো. মনির তাদের সহযোগিতা করেন। ১৬ অক্টোবর তরুণীর অন্যত্র বিয়ে হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি সিএনজিতে আগুন দেন। আগুনে সিএনজির উপরের অংশ পুড়ে যায়।
মনিরের অভিযোগ, সুজন পেট্রোল দিয়ে তার সিএনজি অটোরিকশাটি জ্বালিয়ে দেয়। আগুনের বিষয়টি টের পেলে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। এসময় সহযোগীদের নিয়ে সুজন পালিয়ে যেতে দেখেছেন।
এ বিষয়ে চন্দ্রগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ ফয়জুল আজীম বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে মামলা নেওয়া হবে। উত্ত্যক্তের বিষয়ে অভিযোগ করা হয়েছে। বিষয়টা আমার নজরে ছিল না।
