  2. দেশজুড়ে

হবিগঞ্জে কনসার্টে হট্টগোল-মারামারি, আহত ৩০

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি হবিগঞ্জ
প্রকাশিত: ১২:৫০ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
হবিগঞ্জে কনসার্টে হট্টগোল-মারামারি, আহত ৩০

হবিগঞ্জ বৃন্দাবন সরকারি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত কনসার্টে হট্টগোল-মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। এসময় চেয়ার ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

শনিবার (১ নভেম্বর) রাতে শহরের জালাল স্টেডিয়ামে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের সদর আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃন্দাবন সরকারি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২৫ বছর পূর্তি (রজতজয়ন্তি) উপলক্ষে জমকালো কনসার্টের আয়োজন করা হয়। আয়োজকরা প্রায় ১ মাসের প্রস্তুতিতে ব্র্যান্ড লালন সংগীতের আয়োজন করেন। শনিবার সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল। সন্ধ্যার পর বৃষ্টি উপেক্ষা করে জালাল স্টেডিয়ামে কনসার্ট শুরু হয়। এসময় কানায় কানায় পূর্ণ ছিল পুরো মাঠ। মাঠের সীমানা প্রাচীরের বাইরে বিভিন্ন বাসা বাড়ির ছাদেও বিপুল দর্শকের অবস্থান ছিল।

কনাসার্টের একপর্যায়ে বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে গান পরিবেশনে দেরি হলে দর্শকদের মধ্যে হট্টগোল দেখা দেয়। হঠাৎ স্টেজে বোতল ছুড়ে মারা হলে বিশৃঙ্খলা বেড়ে যায়। এসময় দুই দল যুবকের মধ্যে একে অন্যের দিকে চেয়ার ও বোতল ছোড়াছুড়ি শুরু হয়। অন্যরা হুড়োহুড়ি করে কনসার্টস্থল ত্যাগ করতে থাকেন। এতে অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে আয়োজকরা কনসার্ট বন্ধ করে দেন। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

হবিগঞ্জে কনসার্টে হট্টগোল-মারামারি, আহত ৩০

মারামারিতে আহত অবস্থায় শিপন মিয়া, পারুল আক্তার, তানিম, আব্দুল কদ্দুছ, দূর্জয় গোপ, শান্ত দেব, মো. কামরুল হাসান, আকিব চৌধুরী, নুর আলম, সালমান, রাকিব, রাফি তালুকদার, কাউছার মিয়া ও মোজাহিদ মিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

এ বিষয়ে বৃন্দাবন সরকারি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের রজতজয়ন্তি ও পূণর্মিলনী উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক শাহ রাজিব আহমেদ রিংগন বলেন, র্দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে একটি জমকালো কনসার্ট জেলাবাসীকে উপভোগ করার সুযোগ করে দিয়েছি। চেষ্টা করেছি দর্শকদের আনন্দ দেওয়ার। শেষ মুহূর্তে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড়ে কয়েকজন যুবকের মধ্যে হট্টগোল দেখা দেয়। তাৎক্ষণিক প্রশাসন ও আয়োজকদের সহযোগিতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। আহত বা বড় ধরনের ঘটনা ঘটেনি।

হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ কে এম শাহাবুদ্দিন শাহীন জানান, কনসার্টে লক্ষাধিক দর্শকের উপস্থিতি ঘটলে হট্টগোল দেখা দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো ধরনের সংঘর্ষ বা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।