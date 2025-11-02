  2. দেশজুড়ে

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা

নির্বাচনের আগে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই পৌঁছে যাবে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০১:০২ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
সুনামগঞ্জে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, ‘দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা চিহ্নিত করে কাজ শুরু করেছি। তবে ভবিষ্যতে যারা ক্ষমতায় আসবে তারা যদি এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করে তাহলে পাঁচ বছর পর প্রাইমারি স্কুলের চেহারা বদলে যাবে।’

রোববার (২ নভেম্বর) সকালে সুনামগঞ্জ প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, ‘নতুন বছরের নতুন বই ছাপা শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে গুদামে আসতে শুরু করেছে। নির্বাচনের আগে দেশের সব শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই পৌঁছে দেওয়া হবে।’

এসময় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক একে এম মো. শামসুল আহসান, সিলেট বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. নুরুল ইসলাম, সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সমর কুমার পাল ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহন লাল দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

