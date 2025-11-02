  2. দেশজুড়ে

রাজশাহীতে ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবিতে মানববন্ধন

প্রকাশিত: ০২:১৭ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
পৃথক ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবিতে মানববন্ধন করেছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটের শিক্ষার্থীরা। রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে নগরীর হেতেমখাঁ এলাকায় হাসপাতালের ডেন্টাল ইউনিটের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে শিক্ষার্থীরা বলেন, রাজশাহী জেনারেল হাসপাতালে ডেন্টাল ইউনিট দীর্ঘদিন ধরে পরিচালিত হচ্ছে। এখানে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, সরঞ্জাম ও জনবলসহ সব সুবিধা বিদ্যমান। তাই এই অবকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে রাজশাহীতে পৃথক একটি ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং সময়োপযোগী উদ্যোগ হবে।

অংশগ্রহণকারীরা রাজশাহী অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মানসম্মত ডেন্টাল শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে দ্রুত রাজশাহী ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের দাবি জানান।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন ডেন্টাল ইউনিটের ইন্টার্ন প্রেসিডেন্ট ডা. মো. নাসরুল্লাহ শেখ, লেকচারার ডা. মো. মাহফুজুর রহমান রাজ, শিক্ষার্থী গোলাম মর্তুজা বাধন, পরিতোষ রায়, মো. রুহুল কুদ্দুস, আফরিনা আক্তার এবং ইন্টার্ন নিহাল রহমান প্রমুখ।

