টাঙ্গাইলে পেট্রোল পাম্পে ওজনে কম-দাম বেশি রাখায় জরিমানা

প্রকাশিত: ০২:৪৫ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে পেট্রোল পাম্পে তেল কম দেওয়া ও নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি নেওয়ার অভিযোগে দুটি ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শনিবার (১ নভেম্বর) রাতে উপজেলার বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহবুব হাসান।

অভিযানে উপজেলার মেসার্স ভাই বন্ধু ফিলিং স্টেশনকে ৫ হাজার টাকা ও যমুনা ফিলিং স্টেশনকে ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ ব্যাপারে ইউএনও মাহবুব হাসান প্রতিবেদককে বলেন, একজন ক্রেতা অভিযোগ করেছিলেন ভূঞাপুরের চারটি পাম্পেই লিটারে ২০ থেকে ২৫ পয়সা বেশি নিচ্ছে, আবার মাপেও কম দিচ্ছে। এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপজেলার ৪টি ফিলিং স্টেশনে অভিযান চালানো হয়। এর মধ্যে মেসার্স ভাই বন্ধু ফিলিং স্টেশনে ওজনে কম ও নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি এবং যমুনা ফিলিং স্টেশনে ওজনে কম দেওয়ার সত্যতা পাওয়া যায়। পরে তাদের জরিমানা জরিমানা করে সতর্ক করা হয়। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

