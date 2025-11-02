  2. দেশজুড়ে

কাপ্তাই হ্রদে মাছ ধরতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু

প্রকাশিত: ০২:৫৭ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
রাঙ্গামাটির কাপ্তাই হ্রদে মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে ডুবে মো. জনি (২৬) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (২ নভেম্বর) সকালে জেলা শহরের রিজার্ভ বাজার এলাকার হ্রদের অংশে এই ঘটনা ঘটে বলে জানান স্থানীয়রা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, রাঙ্গামাটি শহরের শহীদ আব্দুল আলী একাডেমির পাশে কাপ্তাই হ্রদের তীরে বসবাস করা মো. জনি সকালের দিকে কাপ্তাই হ্রদে নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে যান। কিন্তু বেলা ১১টায়ও সে বাসায় ফিরে না আসায় তার মা তাকে খুঁজতে বের হন। এসময় বাড়ির অদূরে হ্রদে জনির নৌকা ভাসতে দেখেন মা, তবে নৌকায় ছিল না। এটি দেখে তার মা এলাকার লোকজন নিয়ে নৌকা ভাসমান এলাকায় খোঁজাখুঁজি করলে একপর্যায়ে তার মরদেহ পাওয়া যায়।

নিহত জনির বাবা মো. বাবুল মিস্ত্রি জানান, সে মাছ ধরতে গিয়েছিল। সময় মতো ফিরে না আসায় আমরা তার খোঁজ করতে থাকি। কিন্তু নৌকায় কাউকে দেখতে না পাওয়ায় খুঁজাখুজি শেষে তার মরদেহ পাওয়া যায়।

রাঙ্গামাটি কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাহেদ উদ্দিন জানান, নিহত জনির পরিবার সূত্রে জানা যায় তার মৃগীরোগ ছিল। পুলিশ ঘটনাস্থলে আছে। নিহতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

