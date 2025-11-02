  2. দেশজুড়ে

রাজশাহীতে পুকুর পাড় থেকে বিদেশি অস্ত্র উদ্ধার

প্রকাশিত: ০৩:৫২ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
রাজশাহীতে পুকুর পাড় থেকে বিদেশি অস্ত্র উদ্ধার

রাজশাহী নগরীর একটি পুকুর পাড় থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ম্যাগাজিনসহ বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে নগরীর অলোকার মোড় এলাকার গোপাল পঁচা পুকুর পাড় থেকে এসব উদ্ধার করা হয়।

রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) মুখপাত্র ও উপ-পুলিশ কমিশনার গাজিউর রহমান এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গতকাল শনিবার দুপুরে আরএমপির বোয়ালিয়া মডেল থানা পুলিশের একটি টিম থানা এলাকায় মোবাইল ডিউটি করছিল। এসময় তারা জানতে পারে বোয়ালিয়া মডেল থানার অলোকার মোড় এলাকার গোপাল পঁচা পুকুরের পাড়ে একটি অস্ত্র পড়ে আছে। মোবাইল টিমের ইনচার্জ তাৎক্ষণিক বিষয়টি বোয়ালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) অবহিত করেন।

এর প্রেক্ষিতে বোয়ালিয়া থানার ওসিসহ পুলিশের ওই টিম দুপুর আড়াইটার দিকে পুকুর পাড়ে অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ম্যাগাজিনসহ পিস্তল উদ্ধার করা হয়। যার গায়ে খোদাই করা মেইড ইন ইউএসএ লেখা রয়েছে বলে তিনি।

