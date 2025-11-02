নেসকোর প্রকৌশলীর করা মামলা প্রত্যাহারে তিনদিনের আলটিমেটাম
পাবনার ঈশ্বরদীতে ২০১ জনের বিরুদ্ধে নেসকোর নির্বাহী প্রকৌশলীর করা মামলা প্রত্যাহার করতে তিনদিনের আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে। রোববার (২ নভেম্বর) সকাল ১১টায় ঈশ্বরদী পৌর শহরের স্টেশন রোডের রিকশা স্ট্যান্ডে প্রতিবাদ সমাবেশে এ আল্টিমেটাম দেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদল নেতা মাহাবুবুর রহমান পলাশ।
এর আগে গত বুধবার (২৯ অক্টোবর) ঈশ্বরদীর বসতবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে প্রিপেইড মিটার না বসানোর দাবিতে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডের (নেসকো) নির্বাহী প্রকৌশলীর ভবন ঘেরাও করে সাধারণ জনতা। এসময় তোপের মুখে নির্বাহী প্রকৌশলী প্রিপেইড মিটার না বসানোর প্রতিশ্রুতিতে লিখিত দেন। এ ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুন নূর এ আন্দোলনের মূল সংগঠক আ ফ ম রাজিবুল ইসলাম ইভানকে প্রধান আসামি করে ২০১ জনের নামে মামলা করেন।
মামলা প্রত্যাহার ও প্রিপেইড মিটার না বসানোর দাবিতে আয়োজিত মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন ঈশ্বরদী নগরবাসী ফোরামের আহ্বায়ক আফম রাজিবুল আলম ইভান। এসময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদল নেতা মাহাবুবুর রহমান পলাশ, কলাম লেখক সরোয়ারুজ্জামান মনা বিশ্বাস, ঈশ্বরদী প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এসএম রাজা, সাবেক সহ-সভাপতি মাহাবুবুল হক দুদু, ঈশ্বরদী সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি রেজাউল করিম শাহীন, ঈশ্বরদী শিল্প ও বণিক সমিতির সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন জনি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
সমাবেশে মাহাবুবুর রহমান পলাশ বলেন, আগামী তিনদিনের মধ্যে ২০১ জনের নামে করা মামলা প্রত্যাহার, প্রিপেইড মিটার সিদ্ধান্ত বাতিল ও নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুন নূরকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে। তা নাহলে ঈশ্বরদীবাসীকে সঙ্গে নিয়ে বৃহৎ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।
