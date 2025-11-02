সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তালা দিয়ে বিক্ষোভ

সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তালা দিয়ে বিক্ষোভ
সিলেটের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ করেছেন জেলার উন্নয়নে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ করে আন্দোলনকারীরা। রোববার (২ নভেম্বর) সকাল থেকে চলা কর্মসূচির একপর্যায়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এতে ভেতরে জেলা প্রশাসকসহ অন্য কর্মকর্তারা আটকা পড়েন।
এর আগে সকাল থেকে নগরীর কোর্ট পয়েন্টে সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে সড়ক অবরোধ করে অবস্থান কর্মসূচি পালন শুরু করেন আন্দোলনকারীরা।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তালা ঝুলানোর পর সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, ‘সিলেটের উন্নয়ন কাজ দ্রুত না হলে এখানের ডিসি এসপিকে অফিসেই ঘুমাতে হবে। আমরা তাদের ছাড়ব না। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আমরা আঙুল বাঁকা করতে জানি।’
তিনি আরও বলেন, ‘এটা লোক দেখানোর আন্দোলন না। নেতা হওয়ার আন্দোলনও না। আমরা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে শান্তিতে থাকতে পারব না, সুস্থভাবে কোথাও যাতায়াত করতে পারব না না, এমনকি গ্যাস, বিদ্যুৎ পানিও পাবো না ঠিকমতো, এসব অনেক হয়েছে, আর হতে দেওয়া হবে না। আমাদের ন্যায্য হিস্যা দিতে হবে।’
আরিফ বলেন,‘আমরা রোহিঙ্গা নই, সিলেট রোহিঙ্গা ক্যাম্পও নয়। অনেক রাজনৈতিক নেতা দাবি করেন, এই সরকারের কাছে দাবি করে কোনো লাভে নেই। সত্য কথা হচ্ছে, তারা তাদের স্বার্থের জন্য এসব কথা বলেন। এসব কথা যারা বলেন, তারা উন্নয়র সম্পর্কে কিছুই জানেনই না। তারা দেখে না যে, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনায় ঠিকই উন্নয়ন কাজ চলছে, বরাদ্দও হচ্ছে। কিন্তু সিলেটে হচ্ছে না।’
সিলেটের প্রতি বৈষম্য এবং সড়ক ও রেলের বেহাল দশার প্রতিবাদে সিলেটের সর্বস্তরের জনতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে লাগাতার আন্দোলনের অংশ হিসেবে রোববার অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালিত হয়।
আহমেদ জামিল/এমএন/জিকেএস