পঞ্চগড়ে বন্ধ হাসপাতাল চালু করতে জামায়াতের ১০ লাখ টাকা সহায়তা

প্রকাশিত: ০৪:৩১ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
অর্থ সহায়থা তুলে দিচ্ছেন জামায়াত নেতারা

পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালের বর্ধিত ১৫০ শয্যার নতুন ভবন পড়ে আছে দীর্ঘদিন। স্থানীয়দের আর্থিক সহায়তায় হাসপাতালটি চালুর উদ্যোগ নেয় জেলা প্রশাসন। হাসপাতালটি চালু করতে স্বাস্থ্য সহায়তা তহবিলে ১০ লাখ টাকা অনুদান দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী।

জানা যায়, হাসপাতালটি চালু করতে আর্থিক সহায়তা চেয়ে সম্প্রতি আলোচনা সভার আহ্বান করে জেলা প্রশাসন। সভায় জেলা বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে বিভিন্ন অংকের অনুদান প্রদানে আশ্বাস প্রদান করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় স্বাস্থসেবা উন্নয়নে গঠিত স্বাস্থ্য সহায়তা তহবিলে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ১০ লাখ টাকা প্রদান করা হয়। রোববার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা প্রশাসকের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল হালিম।

এসময় সিভিল সার্জন ডা. মিজানুর রহমান, জেলা জামায়াতের আমির ইকবাল হোসাইন, গণঅধিকার পরিষদের জেলা শাখার আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি জাগপার জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার আলম বিপ্লব, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জেলা শাখার সভাপতি আব্দুল হাই, খেলাফত মজলিসের সভাপতি হাফেজ মীর মোর্শেদ তুহিন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

পরে জামায়াত নেতা হালিম পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান ও জামায়াত সবসময় পাশে থাকবে বলে আশ্বাস দেন।

