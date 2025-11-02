  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৫:২৯ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশে ঢুকে ফসলের ক্ষতি বিএসএফের, ধাওয়া দিলেন কৃষকরা

সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্তে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যদের বাংলাদেশী কৃষকদের ক্ষেতের ক্ষতিসাধনের অভিযোগ উঠেছে। পরে স্থানীয়দের ধাওয়ায় তারা ফিরে যান। এ নিয়ে সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

রোববার (২ নভেম্বর) সকালে জকিগঞ্জ উপজেলার মানিকপুর ইউনিয়নের রসূলপুর সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, জকিগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর বাংলাদেশ অংশে চারজন বিএসএফ সদস্যের সঙ্গে তর্ক করছেন স্থানীয় কৃষকরা। এসব কৃষকরা নদীর পাড়ে চাষাবাদ করেন। এসময় নদীতে একটি টহল স্পিডবোট রাখা দেখা যায়।

বিজিবির জকিগঞ্জ ব্যাটালিয়নের (১৯ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জুবায়ের আনোয়ার জানান, সীমান্তরেখা ২০-৩০ গজ অতিক্রম করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন বিএসএফ সদস্যরা। এসময় তারা বাংলাদেশ সীমান্তে চাষাবাদ করতে থাকা কৃষকদের ক্ষেতের ক্ষতিসাধন করেন। পরে স্থানীয়দের প্রতিবাদের মুখে তারা চলে যান।

তিনি বলেন, ‘এ ঘটনার পরপরই সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। আমরা সেখানে বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের প্রবেশের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে এজন্য বিএসএফকে কড়া সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।’

