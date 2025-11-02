সুদের টাকা আদায়ে কৃষককে বেঁধে নির্যাতন

সুদের টাকা আদায়ে কৃষককে বেঁধে নির্যাতন
শেরপুরের শ্রীবরদীতে সুদের টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে এক কৃষককে বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। ওই কৃষককে বেঁধে রাখার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
ভুক্তভোগী কৃষকের নাম আকবর আলী (৫০)। এ ঘটনায় রোববার (২ নভেম্বর) তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। এর আগে বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর) বিকেলে এ ঘটনা ঘটে।
অভিযুক্তরা হলেন দহেরপাড় গ্রামের মৃত নুজ বাউনের ছেলে আবু সামা ওরফে বুইজে (৬০), মৃত তরি মিয়ার ছেলে বনিজ উদ্দিন (৫০) এবং আব্দুল বারেক (৩০)।
ভুক্তভোগী আকবর আলী জানান, প্রায় এক বছর আগে তিনি বারেকের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা সুদের ওপর ঋণ নিয়েছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী তিনি প্রতি মাসে চার হাজার টাকা সুদ পরিশোধ করে আসছিলেন। সম্প্রতি মূল টাকা ফেরত দিলে অতিরিক্ত দুই হাজার টাকা দাবি করেন বারেক। টাকা দিতে অস্বীকার করলে অভিযুক্তরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।
তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে অভিযুক্তরা তার বাড়িতে প্রবেশ করে লাঠিপেটা করে গুরুতর আহত করেন। এরপর তাকে রশি দিয়ে বেঁধে আবু সামার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও রাস্তার সিমেন্টের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন করা হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে শ্রীবরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।
স্থানীয় রহিম উদ্দিন বলেন, ‘অভিযুক্তরা তাকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছেন এবং আইনের আশ্রয় নিলে গুম করার ভয় দেখাচ্ছেন। ভুক্তভোগী বর্তমানে বাড়ি ফিরতে সাহস পাচ্ছেন না।’
সৃষ্টি হিউম্যান রাইটস সোসাইটির চেয়ারম্যান আনোয়ার-ই-তাসলিমা জাগো নিউজকে বলেন, ‘চব্বিশ পরবর্তী সময়েও নাগরিককে সুদি কারবারিরা এভাবে বেঁধে রাখবে, এটা খুবই অন্যায়। এসব সুদি কারবারিরা একদিকে চড়া সুদে ঋণ দিয়ে নিজেরা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যাচ্ছেন, অন্যদিকে গ্রাহকেরা দরিদ্রতার নিম্নস্তরে ধাবিত হচ্ছেন। এদের আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানাচ্ছি।’
শ্রীবরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার জাহিদ বলেন, অভিযোগ সাপেক্ষে তদন্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মো. নাঈম ইসলাম/এসআর/জিকেএস