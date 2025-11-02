গণঅভ্যুত্থানে কারও একার ক্রেডিট নেই: ব্যারিস্টার ফুয়াদ

গণঅভ্যুত্থানে কারও একার ক্রেডিট নেই: ব্যারিস্টার ফুয়াদ
আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেছেন, গণঅভ্যুত্থানে কারও একার ক্রেডিট নেই।
রোববার (২ নভেম্বর) বিকেলে ঝালকাঠি প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি।
আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম কোনো আইন বা সংবিধানের ওপর ভিত্তি করে হয়নি। দেশের আপামর জনসাধারণ মুক্তির লড়াইয়ে অংশ নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী দুর্বৃত্তায়নের ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। ঠিক তেমনি ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনে জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেনি।
তিনি আরও বলেন, ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনেও কোন আইন বা সংবিধান নিয়ে মানুষ মুক্তি অর্জন করেনি। মুক্তির লড়াইয়ে ছাত্র-জনতার পাশাপাশি জনসাধারণ অংশগ্রহণ করায় ফ্যাসিবাদী সরকার দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। গণঅভ্যুত্থানে কারও একার ক্রেডিট নেই। রিকশাচালক, বৃদ্ধ মা, পথচারী, দারোয়ানসহ সবধরনের মানুষেরই অবদান রয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকার এমনভাবে দেশকে আগ্রাসন করেছে যার জন্য দেশের প্রাশসনিক ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা দেশ ছেড়েছেন। এদের অপতৎপরতার কারণে দেশ এখন হুমকির মুখে রয়েছে।
আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, সারাদেশের ৩০০ আসনের মধ্যে ১০৯ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে এবি পার্টি। জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট না হলে দলীয় সরকারের অধীনে গণভোট হওয়া সম্ভব না। উচ্চ কক্ষ আর নিম্ন কক্ষ ব্যবধান করলে গরুর মতোই এমপিদের দরকষাকষি শুরু হবে।
তিনি আরও বলেন, আমরা আগামী সরকারের অংশীদার হবো না, রাজনীতিই করবো। সবাই মিলে বাংলাদেশ গড়তে চাই।
এসময় উপস্থিত ছিলেন- এবিপার্টির ঝালকাঠি-২ (সদর-নলছিটি) আসনে মনোনীত প্রার্থী শেখ জামাল হোসেন, জেলা কমিটির আহ্বায়ক মো. জামাল হাওলাদার, সদস্য সচিব জাহিদুল ইসলাম বশিরসহ নেতারা।
মো. আতিকুর রহমান/এনএইচআর/জিকেএস