  2. দেশজুড়ে

সরকার সব ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নে গুরুত্ব দিচ্ছে: গণযোগাযোগ অধিদপ্ত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি খুলনা
প্রকাশিত: ১০:০৮ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
সরকার সব ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নে গুরুত্ব দিচ্ছে: গণযোগাযোগ অধিদপ্ত
খুলনার বটিয়াঘাটায় উঠান বৈঠকে বক্তব্য রাখেন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আব্দুল জলিল

গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আব্দুল জলিল বলেছেন, খুলনা অঞ্চলের নারীরা সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রচারসহ নারীদের উন্নয়নে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। সরকার সব ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নে গুরুত্ব দিচ্ছে।

রোববার (২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলায় এক উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।

মহাপরিচালক বলেন, ‌‘সব ধর্ম মানুষকে সদাচার শেখায়। সৃষ্টিকর্তা নারীদের বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। মায়ের চেয়ে আপন আর কেউ নেই। সন্তান যদি খারাপ পথে যায়, মা বেশি কষ্ট পায়। সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। সন্তান কোথায় যায়, কী করে তা অভিভাবকদের খোঁজ নিতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘সারাদেশে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন চলছে। ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী সব শিশুকে টাইফয়েড টিকা দিতে হবে। টাইফয়েড টিকা নিয়ে কিছু মানুষ সমাজে গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করছে। সবার প্রচেষ্টায় এই গুজব প্রতিহত করতে হবে।’

অনুষ্ঠানে খুলনা বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিসের পরিচালক গাজী জাকির হোসেন, আঞ্চলিক তথ্য অফিসের উপপ্রধান তথ্য অফিসার এ এস এম কবীর, বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিসের উপপরিচালক ইব্রাহিম-আল-মামুন, শিক্ষক প্রভাস চন্দ্র গাইন, সাবেক শিক্ষক নিরঞ্জন কুমার রায়, প্রদ্যুৎ কুমার রায়, সহকারী শিক্ষক নমিতা রানী মন্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আরিফুর রহমান/এসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।