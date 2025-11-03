  2. দেশজুড়ে

মাসুদ সাঈদী

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৩১ এএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
‎পিরোজপুরের জিয়ানগর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদ সাঈদী বলেছেন, ‘সুশাসন পেতে হলে সৎ ও যোগ্য লোকের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।’

রোববার (২ নভেম্বর) সকালে পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার ২ নম্বর মালিখালি ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান শাহাবুদ্দিন ফকিরের সভাপতিত্বে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

‎তিনি বলেন, ‘দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে গত চুয়ান্ন বছরে যারা দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছেন, তারা শাসনের নামে অপশাসন করেছেন, উন্নয়নের নামে দুর্নীতি করেছেন এবং গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করেছেন।’
‎মাসুদ সাঈদী বলেন, ‘সুশাসন কোনো বিলাসিতা নয়; এটি একটি জাতির অগ্রগতির মূলভিত্তি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি জন্মলগ্ন থেকে সুশাসনের অভাবে ভুগছে। ব্রিটিশ শাসনামল থেকে আমাদের সুশাসনের নামে শোষণ ও প্রতারণা করা হয়েছে। স্বাধীনতার এত বছর পরও আমরা প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হতে পারিনি। কারণ আমরা যাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছি, তারা জনগণের সেবা না করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির রাজনীতি করেছে।’

‎তিনি বলেন, ‘সুশাসনের মূল ভিত্তি হলো ন্যায়, জবাবদিহিতা ও সততা। যদি নেতৃত্ব সৎ না হয়, প্রশাসন কখনও দুর্নীতিমুক্ত হতে পারে না; যদি নেতৃত্ব দেশপ্রেমিক না হয়, জাতি কখনও আত্মমর্যাদার আসনে পৌঁছাতে পারে না। তাই এখনই সময় আমাদের এমন নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যারা সুশাসনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে।’

মতবিনিময় ‎সভায় জামায়াতে ইসলামী পিরোজপুর জেলা শাখার সেক্রেটারি মো. জহিরুল হক, ‎নাজিরপুর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক শেখ, ‎বাংলাদেশ মাজলিসুল মুফাসসিরিনের পিরোজপুর জেলা সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা আমিরুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি কাজী মোসলেহ উদ্দিন, ‎যুব বিভাগের উপজেলা সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, ইসলামী ছাত্রশিবির নাজিরপুর উপজেলা সভাপতি মো. আবু হানিফ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মো. তরিকুল ইসলাম/আরএইচ/জেআইএম

