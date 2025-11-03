সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
১৯ মেশিনের দুটি সচল, প্রাণ যায় ডায়ালাইসিস মেলে না
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডায়ালাইসিস ইউনিটে নেমেছে চরম বিপর্যয়। ১৯টি ডায়ালাইসিস মেশিনের মধ্যে ১৭টিই অকেজো হয়ে পড়েছে। ফলে সপ্তাহে নিয়মিত দুইবার ডায়ালাইসিস করা প্রায় ১৫০ জন কিডনি রোগী এখন বাঁচার লড়াইয়ে অসহায় অবস্থায় রয়েছেন। নিয়মিত ডায়ালাইসিস না পেয়ে এরই মধ্যে কয়েকজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল সূত্র ও রোগীর স্বজনরা।
হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, সাতক্ষীরায় বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে ডায়ালাইসিস সুবিধা একমাত্র এই হাসপাতালেই রয়েছে। বেসরকারি ক্লিনিকেও এমন সেবা সীমিত ও ব্যয়বহুল। দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত রোগীদের জন্য এ হাসপাতালই একমাত্র ভরসা।
‘আমরা কিডনি রোগী, সপ্তাহে দুইবার ডায়ালাইসিস না করলে শরীর ফুলে যায়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সাতক্ষীরা মেডিকেলের ১৯টা মেশিনের মধ্যে এখন মাত্র ২টা চলছে। আমাদের অনেকেই ডায়ালাইসিসের অভাবে মারা যাচ্ছেন। যারা বেঁচে আছি, তারাও মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছি।’
ডায়ালাইসিস মেশিন বিকল হওয়ায় বর্তমানে শতাধিক রোগীকে সপ্তাহে প্রয়োজনীয় দুই সেশন না পেয়ে এক সেশনে সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে। কেউ কেউ আবার এক সপ্তাহে একবারও সুযোগ পাচ্ছেন না। ফলে অনেকেই বাধ্য হয়ে খুলনা বা যশোরে গিয়ে ডায়ালাইসিস করাতে বাধ্য হচ্ছেন, যা ব্যয়বহুল ও কষ্টকর।
হাবিবুর রহমান নাকে এক কিডনি রোগী কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমরা কিডনি রোগী, সপ্তাহে দুইবার ডায়ালাইসিস না করলে শরীর ফুলে যায়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সাতক্ষীরা মেডিকেলের ১৯টা মেশিনের মধ্যে এখন মাত্র ২টা চলছে। আমাদের অনেকেই ডায়ালাইসিসের অভাবে মারা যাচ্ছেন। যারা বেঁচে আছি, তারাও মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছি।
তিনি আরও বলেন, আমাদের অনুরোধ সাংবাদিক সমাজ, প্রশাসন, চিকিৎসক, সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ আমাদের পাশে দাঁড়ান। বিষয়টি সরকারের কাছে পৌঁছে দিন। যেন দ্রুত নতুন মেশিন এনে অন্তত আমরা স্বাভাবিকভাবে ডায়ালাইসিস করতে পারি।
‘মেশিনগুলো পুরোনো হয়ে গেছে, কিছু অংশ বিকল। মেরামত ও নতুন মেশিন আনার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে। দ্রুত সমাধান হবে বলে আশা করছি।’
জহরুল কবির, যিনি সম্প্রতি ডায়ালাইসিসের অভাবে নিজের স্ত্রীকে হারিয়েছেন, চোখে জল আর কণ্ঠে ক্ষোভ মিশিয়ে বলেন, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডায়ালাইসিস ইউনিট এখন মৃত্যুর কূপে পরিণত হয়েছে। আমার স্ত্রী নিয়মিত ডায়ালাইসিস না পেয়ে কষ্টে মারা গেলেন। অথচ এই হাসপাতালেই ডায়ালাইসিসের ব্যবস্থা থাকার কথা, কিন্তু যন্ত্রপাতি অকেজো পড়ে আছে। অসহায় রোগীরা মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনছেন, কেউ দেখার নেই।
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা হলে তিনি নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ডায়ালাইসিস ইউনিটের বেশিরভাগ মেশিনই দীর্ঘদিন ব্যবহারের কারণে অকেজো হয়ে পড়েছে। যন্ত্রাংশের অভাব ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতিতে এমন হয়েছে। আমরা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।
সাতক্ষীরা সদর উপজেলার কাশেম আলী নামে এক রোগীর স্ত্রী বলেন, আমার স্বামীকে সপ্তাহে দুইবার ডায়ালাইসিস করতে হয়। এখন হাসপাতালে মেশিন না থাকায় খুলনায় যেতে হচ্ছে। যাওয়া-আসা ও চিকিৎসা খরচ মিলে সপ্তাহে ৬-৭ হাজার টাকা লাগে। আমাদের মতো দরিদ্র পরিবারের পক্ষে এটা সম্ভব না।
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন, কিডনি রোগীদের জন্য নিয়মিত ডায়ালাইসিস জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা। এটি বন্ধ থাকলে শরীরে বিষাক্ত পদার্থ জমে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।
এ বিষয়ে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. শেখ কুদরত-ই-খুদা বলেন, মেশিনগুলো পুরোনো হয়ে গেছে, কিছু অংশ বিকল। মেরামত ও নতুন মেশিন আনার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে। দ্রুত সমাধান হবে বলে আশা করছি।
কিডনি রোগীদের পরিবারগুলো বলছে, তারা এখন সরকারের দ্রুত পদক্ষেপের আশায় দিন গুনছেন। এই মানবিক বিপর্যয় রোধে স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি দাবি তাদের।
