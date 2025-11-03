  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইলে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশাচালকসহ নিহত ২

প্রকাশিত: ১২:১৪ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
টাঙ্গাইলে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশাচালকসহ নিহত ২

টাঙ্গাইলে ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। রোববার (২ নভেম্বর) মধ্যরাতে সদর উপজেলার ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ঘারিন্দা আন্ডারপাস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলার আকুয়া এলাকার কাছিম উদ্দিনের ছেলে সিএনজি চালক সাহেব আলী (৪৫) এবং একই উপজেলার ভোক্তা এলাকার নূর মোহাম্মদ শেখের ছেলে যাত্রী আব্দুল আলীম (৬০)।

পুলিশ জানায়, মধ্যরাতে ঢাকাগামী সার্ভিস লেনে চলন্ত একটি ট্রাক অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে আলীম মারা যান। গুরুতর আহত চালক সাহেব আলীকে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পথে তার মৃত্যু হয়।

এলেঙ্গা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির এসআই কামরুল হাসান বলেন, মরদেহ টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারে হস্তান্তর করা হবে।

