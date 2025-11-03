চেম্বার সভাপতি
যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত হলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জেলা হবে রাজবাড়ী
রাজবাড়ী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ঈমান উল করিম বলেছেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা যত ভালো হবে, তত রাজবাড়ীতে ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়ন হবে। দৌলতদিয়া-পাটুরিয়ায় দ্বিতীয় পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন হলে রাজবাড়ী ভালো একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল জেলা হওয়ার সুযোগ রয়েছে। কারণ এখানে যেমন সুযোগ-সুবিধা আছে, তেমনি জমি ও অল্প টাকায় কাজের মানুষ আছে। ফলে
সম্প্রতি জাগো নিউজের সঙ্গে একান্ত স্বাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন।
ঈমান উল করিম বলেন, আমাদের চাওয়া বর্তমানে যেহেতু ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হচ্ছে, সেহেতু সুযোগ রয়েছে রাজবাড়ীতে ইন্ড্রাস্ট্রির উন্নয়ন করার। আগে ফেরী দিয়ে যাতায়াতে আমাদের অনেক সময় লাগতো। কিন্তু এখন পদ্মা সেতু দিয়ে গেলে সময় অনেক কম লাগছে এবং আগামীতে আরও চেষ্টা হচ্ছে আমাদের দৌলতদিয়া-পাটুরিয়ায় দ্বিতীয় পদ্মা সেতুর। এটি বাস্তবায়ন হলে রাজবাড়ী জেলা ভালো একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল জেলা হওয়ার সুযোগ রয়েছে।
তিনি আরও বলেন, চেম্বার শুধু শিল্পের জন্য না, এটি একটি অ্যাসোসিয়েশন। এখানে যেমন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আছে আবার অন্যান্য ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানও আছে। ছোট-বড় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সমন্বয় হচ্ছে চেম্বার। রাজবাড়ী এমন একটি জেলা যেখানে ইন্ডাস্ট্রি তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি, বা উন্নয়ন হয়নি। এখন রাজবাড়ীতে হাতে গোনা কয়েকটি ইন্ডাস্ট্রি চালু রয়েছে। সব মিলিয়ে ২৫ থেকে ৩০টি ইন্ডাস্ট্রি হবে। আর কিছু কিছু আছে নামে ইন্ডাস্ট্রি, যাদের কার্যকলাপ সেভাবে নেই। সেখানে মানুষের কর্মসংস্থান বা আর্থিক অনেক লেনদেন নেই।
চেম্বার সভাপতি আরও বলেন, এখন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যৌক্তিকভাবে ব্যবসায়ীদের সাপোর্ট দেওয়া। এর মাধ্যমে আমি চাই রাজবাড়ীতে ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়ন হোক, ব্যবসায়ীরা প্রতিষ্ঠিত হোক। যারা রাজবাড়ীতে ব্যবসা করছে বা করতে আগ্রহী আমি সবাই স্বাগত জানাই। আমরা চাই রাজবাড়ীতে আরও নতুন নতুন ব্যবসায়ী আসুক, বিনিয়োগ করুক ও নতুন নতুন পণ্য এখানে তৈরি হোক। তাহলে রাজবাড়ীর তৈরি পণ্য দেশসহ দেশের বাইরের রাষ্ট্রে রপ্তানির সুযোগ হবে। যার মধ্যে দিয়ে রাজবাড়ী জেলার মান যেমন বাড়বে, তেমনি বিনিয়োগকারীও বাড়বে।
রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরে চেম্বারের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, গত ৫ আগস্ট দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ী চেম্বার একরকম অন্ধকার চেম্বার হয়ে গিয়েছিল। কমিটিতে যারা দায়িত্বে ছিলেন তারা কেউ আসতেন না, শুধু একজন সিনিয়র সহ-সভাপতি মাঝে মধ্যে এসে চেম্বারের কাজ দেখতেন। কিন্তু এসময় নতুন কোনো সদস্য নেওয়া হয়নি ও নতুন কোনো কাজের সঙ্গেও চেম্বার সম্পৃক্ত হয়নি।
তিনি বলেন, পরবর্তীতে ডিসেম্বরে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠনের প্রস্তুতি নেওয়া হয় ও ১৮ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠিত হয়। জানুয়ারির ১ তারিখ থেকে আমরা আমাদের নতুন কমিটির কার্যক্রম শুরু করি। আগের কমিটিতে অনেকে দুই থেকে চার বছর থাকলেও কোনো কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না। আমরা এসে নতুন কিছু সদস্য অন্তর্ভুক্ত করেছি ও পুরাতন কিছু সদস্য কমিটিতে আছে। আগামীতে আরও সদস্য বৃদ্ধি ও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সভা আহ্বান করা হবে।
