গাড়ির চাকায় পিষ্ট সাদিয়ার ব্যাংকার হওয়ার স্বপ্ন

গাড়ির চাকায় পিষ্ট সাদিয়ার ব্যাংকার হওয়ার স্বপ্ন
পরিবারের ইচ্ছে ছিল মেয়েকে আগে বিয়ে দেবেন। তবে সাদিয়া হক পাটোয়ারীর (২৪) স্বপ্ন ছিল পড়ালেখা শেষ করে আগে ব্যাংকে চাকরি। তারপরই বিয়ে করবেন তিনি। তবে কোনো ইচ্ছা-ই পূরণ হলো না সাদিয়ার। সমুদ্র দেখতে যাওয়ার পথে লাশ হয়েছেন তিনি।
কক্সবাজারের চকরিয়ায় ওই দুর্ঘটনায় সাদিয়া, তার মা-ভাবিসহ একই পরিবারের পাঁচজন নিহত হন। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সকাল ১০টায় কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে জানাজা শেষে তাদের দাফন করা হয়।
এরআগে বুধবার (৫ নভেম্বর) সকাল ৯টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চকরিয়া এলাকায় সাদিয়াদের বহনকারী মাইক্রোবাসটি দুর্ঘটনার শিকার হয়। এতে তিনিসহ পরিবারের পাঁচ সদস্য ঘটনাস্থলেই মারা যান।
বৃহস্পতিবার ভোর ৫টায় মরদেহগুলো নিয়ে অ্যাম্বুলন্স যখন গ্রামে প্রবেশ করে তখন এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। শেষবারের মতো প্রিয়জনের মুখ একনজর দেখতে ছুটে আসেন অ্যাম্বুলেন্সের কাছে। এসময় চারদিকে কান্নার রোল পড়ে যায়।
নিহত সাদিয়ার চাচাতো বোন শাহিদা সুলতানা ঊর্মি বলেন, ‘আমার চাচা-চাচির খুব ইচ্ছে ছিল সাদিয়ার বিয়ে দেওয়ার। কিন্তু তার ইচ্ছে ছিল এমবিএ শেষে করে ব্যাংকে চাকরি নেবে। এরপর সে বিয়ে করবে। কিন্তু তার শেষ ইচ্ছেগুলো আর পূরণ হলো না।’
সাদিয়া কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্রী ছিলেন।
শাহিদা সুলতানা আরও বলেন, ‘ব্যক্তিগতভাবে সাদিয়ার পছন্দের কোনো ছেলে ছিল না। সে নিয়মিত নামাজ, কোরআন তেলাওয়াত ও শালীনভাবে চলাফেরা করতো। বর্তমান সময়ে এই পর্যায়ের মেয়েরা এমন স্বভাবের খুবই কম হয়। আমরা তার জন্য আল্লাহর কাছে জান্নাত কামনা করি।’
হাইওয়ে পুলিশ জানায়, বুধবার সকাল ৯টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চকরিয়ার ফাঁসিয়াখালীর ঢালা এলাকায় বেপরোয়া গতিতে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই কুমিল্লা চৌদ্দগ্রামের চান্দিশকরা গ্রামের বাসিন্দা উদয় পাটোয়ারীর স্ত্রী ফারজানা মজুমদার লিজা (২৮), মা রুমি বেগম (৬৫), বোন সাদিয়া হক পাটোয়ারী (২৪), শাশুড়ি রিজওয়ানা মজুমদার শিল্পী (৫৫) ও শ্যালিকা ফারহানা মজুমদার টিজা (২৫) মারা যান।
এসময় আহত হন সাদিয়ার ভাই উদয় পাটোয়ারী (৪৩), ভাইয়ের ছেলে সামাদ পাটোয়ারী (৪) ও শ্যালক শাহেদ মজুমদার লিশান। এদের মধ্যে লিশানের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।
