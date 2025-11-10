মনোনয়ন ঘিরে বিক্ষোভ: সীতাকুণ্ডে স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪ নেতা বহিষ্কার

মনোনয়ন ঘিরে বিক্ষোভ: সীতাকুণ্ডে স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪ নেতা বহিষ্কার
দলীয় নীতি ও সংগঠন পরিপন্থি অনৈতিক কার্যকলাপের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দলের তিন নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
রোববার (৯ নভেম্বর) স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিলানী ও সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহসান এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন।
বহিষ্কৃত নেতারা হলেন- চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শাখার সাবেক সভাপতি মো. মোরছালিন, সীতাকুণ্ড উপজেলা শাখার আহ্বায়ক মো. আলাউদ্দিন মনি, সদস্যসচিব মো. হেলাল উদ্দিন বাবর ও সীতাকুণ্ড পৌর শাখার আহ্বায়ক মো. মামুন রেজা মামুনকে প্রাথমিক সদস্য পদসহ স্বেচ্ছাসেবক দলের সকল পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক (যুগ্ম-সম্পাদক পদমর্যাদা কাজী আব্দুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, গত ৩ নভেম্বর চট্টগ্রাম-৪ আসনে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী সালাহ উদ্দিনকে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। তাকে মনোনয়ন দেওয়ায় দলের সাবেক কেন্দ্রীয় যুগ্ম-মহাসচিব লায়ন আসলাম চৌধুরীর সমর্থকরা মনোনয়ন প্রত্যাহারের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে। ওইদিন থেকে আসলাম চৌধুরীর সমর্থনে লাগাতার কর্মসূচি পালন করে আসছে। এসব কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন এই চার নেতা।
