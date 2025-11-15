পিরোজপুর সরকারি কলেজে ভাঙচুর চালানো সেই যুবক ছাত্রদল নেতা
পিরোজপুর সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজে ঢুকে ভাঙচুর ও ভিডিও করা সেই যুবকের পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি পিরোজপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ইমরান আহমেদ সজিব।
এ ঘটনায় ওই নেতাকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে বহিষ্কার করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়।
এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে কলেজে ভাঙচুরের ঘটনায় সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন কলেজের অধ্যক্ষ পান্না লাল রায়।
বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে ভাঙচুরের ভিডিওটি ফেসবুকে ভাইরাল হয়। তবে কী উদ্দেশ্যে কলেজে এ হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা তা জানাতে পারেনি কলেজ কর্তৃপক্ষ।
কলেজের অধ্যক্ষ পান্না লাল রায় জানান, কলেজ ভাঙচুরের ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতেই থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।
পিরোজপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল ইসলাম জানান, কলেজের পক্ষ থেকে জিডি করা হয়েছে। তদন্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দেওয়া হবে।
বৃহস্পতিবার সকালে পিরোজপুর সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজের একটি কক্ষে ঢুকে ক্যাপ পরা ও মুখ ঢাকা এক যুবক ব্যাপক ভাঙচুর চালান। এসময় তার সঙ্গে থাকা কেউ একজন ভাঙচুরের ভিডিও ধারণ করেন। এরপর বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে কলেজে ভাঙচুরের সেই ভিডিও ফেসবুকে ভাইরাল হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভাঙচুরের এ ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে ফেসবুকে প্রতিবাদ শুরু হয়।
শুক্রবার যুবকের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর সন্ধ্যায় জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ইমরান আহমেদ সজিবকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।
