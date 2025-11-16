  2. দেশজুড়ে

তারেক রহমানের নির্দেশে সেই দম্পতিকে সহায়তায় পটুয়াখালীতে রিজভী

প্রকাশিত: ০৯:৪৫ এএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
তারেক রহমানের নির্দেশে সেই দম্পতিকে সহায়তায় পটুয়াখালীতে রিজভী

কিছুদিন আগে জাগো নিউজে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জেলার এক অসহায় বৃদ্ধ দম্পতির মানবেতর জীবনযাপনের চিত্র উঠে আসে। বিষয়টি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নজরে এলে তার নির্দেশে রোববার (১৬ নভেম্বর) পটুয়াখালী এসেছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

স্থানীয় সূত্র জানায়, রিজভী আহমেদ রোববার সকাল ৯টার দিকে পটুয়াখালী পৌঁছেছেন। তিনি সরাসরি ওই অসহায় দম্পতির বাড়িতে যাবেন। সেখানে তিনি বৃদ্ধ দম্পতির খোঁজখবর নেবেন। ওই পরিবারকে স্থায়ী সহায়তার বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার কথা রয়েছে।

তারেক রহমানের নির্দেশে সেই দম্পতিকে সহায়তায় পটুয়াখালীতে রিজভী

এর আগে ওই দম্পতি করুণ জীবনযাপন নিয়ে গত ২৮ সেপ্টেম্বর জাগো নিউজে ‘আঁধার ঘরে ক্ষুধা পেটে দিন কাটে বৃদ্ধ দম্পতির’ শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। প্রতিবেদনে উঠে আসে- পটুয়াখালী সদর উপজেলার ছোট বিঘাই ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আবাসন প্রকল্পে বিদ্যুৎবিহীন জরাজীর্ণ ঘরে বসবাস করছেন মো. গনী জমাদ্দার (৭০) ও তার স্ত্রী মমতাজ বেগম (৫০)। কর্মহীন, অসুস্থ এবং ভরণপোষণের কেউ না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে মানবেতর জীবনযাপন করছেন এই বৃদ্ধ দম্পতি। আঁধার ঘরে, অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটানোর করুণ বাস্তবতা উঠে আসার পর বিষয়টি জাতীয়ভাবে আলোচনায় আসে।

স্থানীয়রা মনে করছেন, রাজনৈতিক নেতৃত্বের এই আগ্রহ তাদের জীবনে নতুন আশার আলো হয়ে আসছে।

তারেক রহমানের নির্দেশে সেই দম্পতিকে সহায়তায় পটুয়াখালীতে রিজভী

৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য কাউসার আহমেদ বলেন, ‘তারেক রহমানকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। তার এই মহতী উদ্যোগ আমাদের এলাকার মানুষকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। রুহুল কবির রিজভী সাহেব এসেছেন এই অসহায় পরিবারের খোঁজ নিতে ও স্থায়ী ব্যবস্থার উদ্যোগ নেবেন, এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।’

যুবদলের সাবেক নেতা তৌফিক আলী খান কবির বলেন, ‘আমাদের পটুয়াখালীর এই অসহায় পরিবারটির খবর তারেক রহমানের নজরে আসার পর তিনি দ্রুত খোঁজখবর নিতে বলেন। রিজভী ভাই পটুয়াখালী আসায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করছি পরিবারটির স্থায়ী সমাধান হবে।’

