‘অপহরণ নয়, নিজের ইচ্ছায় শুভকে বিয়ে করেছি’

‘অপহরণ নয়, নিজের ইচ্ছায় শুভকে বিয়ে করেছি’
লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে মেহেরিন নাহার তানিশা নামে এক তরুণীকে অপহরণের অভিযোগে মামলা করেছে পরিবার। তবে তানিশা সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়েছেন, কেউ তাকে অপহরণ করেনি। নিজের ইচ্ছায় বাড়ি থেকে বের হয়ে নিজাম উদ্দিন শুভকে ঢাকায় গিয়ে আদালতের মাধ্যমে বিয়ে (কোর্ট ম্যারেজ) করেন। এসময় তার পরিবারকে মামলা তুলে নিতে অনুরোধ করেছেন।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা শহরের বাগবাড়ির একটি চাইনিজ রেস্তোরাঁয় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তানিশা এসব কথা বলেন। এসময় স্বামী সয়াবিন ব্যবসায়ী নিজাম উদ্দিন শুভ উপস্থিত ছিলেন।
জানা গেছে, তানিশা জেলার কমলনগর উপজেলার তোরাবগঞ্জ গ্রামের তাহের আহমেদের মেয়ে। শুভ একই উপজেলার উত্তর চরলরেঞ্চ গ্রামের হাবিব উল্যার ছেলে।
তানিশা বলেন, গত ৪ ডিসেম্বর রাতে আমি নিজ ইচ্ছাই বাসা থেকে বের হয়ে শুভর সঙ্গে চলে যাই। ঢাকায় গিয়ে আমরা বিয়ে করেছি। এখন আমার মা-বাবা মিথ্যা অপহরণ মামলা করেছে। শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে হয়রানি করছে। আমার দাবি, আমার মা-বাবা যেন বিয়ে মেনে নেয়, কাউকে কোনো হয়রানি না করে।
নিজাম উদ্দিন শুভ বলেন, তানিশার সঙ্গে আমার এক বছরের সম্পর্ক ছিল। তার জায়গায় বিয়ে হয়েছিল। তানিশা নিজেই বাড়ি থেকে বের হয়ে আসার পর আমরা বিয়ে করেছি। এখন তার পরিবার আমিসহ আমার পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। আমরা মামলা প্রত্যাহার দাবি করছি।
মামলার বাদী ও তানিশার মা মরিয়ম বেগমের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তবে তিনি মামলায় উল্লেখ করেন, শুভসহ অভিযুক্তরা সিএনজিযোগে তানিশাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়।
কমলনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদুল আলম বলেন, তানিশাকে থানায় আসার পরামর্শ দিচ্ছি। তিনি যদি আমাদের মাধ্যমে আদালতে উপস্থিত হয়ে তার মতামত জানায়, তাহলে বিষয়টি ভালো হবে।
প্রসঙ্গত, মেহেরিন নাহার তানিশাকে অপহরণ করা হয়েছে অভিযোগ করে তার মা মরিয়ম বেগম বাদী হয়ে গত ৪ ডিসেম্বর কমলনগর থানায় একটি মামলা করেন। এতে তানিশার স্বামী শুভসহ তিনজনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাত তিনজনকে অভিযুক্ত করা হয়।
