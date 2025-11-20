গাজীপুর মেট্রোপলিটনে নবাগত পুলিশ কমিশনারের যোগদান

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:৫১ এএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মো. ইসরাইল হাওলাদার। গত ১৬ নভেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ-১ শাখার এক আদেশে তাকে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার হিসেবে পদায়ন করা হয়।

‎বুধবার (১৯ নভেম্বর) নবাগত কমিশনার জিএমপি সদর দপ্তরে উপস্থিত হলে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান।

এসময় জিএমপির একটি চৌকস দল তাকে গার্ড অফ অনার প্রদান করেন। পরবর্তীতে নবাগত পুলিশ কমিশনার জিএমপির বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসারদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

‎এসময় গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাসহ সব স্তরের পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

