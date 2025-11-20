গাজীপুর মেট্রোপলিটনে নবাগত পুলিশ কমিশনারের যোগদান
গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মো. ইসরাইল হাওলাদার। গত ১৬ নভেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ-১ শাখার এক আদেশে তাকে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার হিসেবে পদায়ন করা হয়।
বুধবার (১৯ নভেম্বর) নবাগত কমিশনার জিএমপি সদর দপ্তরে উপস্থিত হলে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান।
এসময় জিএমপির একটি চৌকস দল তাকে গার্ড অফ অনার প্রদান করেন। পরবর্তীতে নবাগত পুলিশ কমিশনার জিএমপির বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসারদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
এসময় গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাসহ সব স্তরের পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
আমিনুল ইসলাম/এফএ/এএসএম