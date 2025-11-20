  2. দেশজুড়ে

চুয়াডাঙ্গায় তিন তক্ষকসহ আটক ১

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মেহেরপুর
প্রকাশিত: ০৯:০৩ এএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
চুয়াডাঙ্গায় তিন তক্ষকসহ আটক ১

চুয়াডাঙ্গার সরিষাডাঙ্গা থেকে তিনটি তক্ষকসহ আব্দুল আজিজ নামের একজনকে আটক করেছে র‌্যাব। বুধবার (১৯ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আব্দুল আজিজ জানান, কয়েক বছর আগে খাগড়াছড়ি থেকে তিনটি তক্ষক ধরে নিজের বাড়িতে প্লাস্টিকের ঝুড়িতে রেখে লালন পালন করছিলেন।

র‌্যাব-১২ মেহেরপুর ক্যাম্প কমান্ডার লে. ওয়াহিদুজ্জামান (এস) বিএন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‌্যাবের একটি দল অভিযান চালিয়ে আব্দুল আজিজ নামের একজনকে আটক করে। সেইসঙ্গে তার হেফাজতে থাকা তিনটি তক্ষক উদ্ধার করা হয়েছে। যার আনুমানিক মূল্য ৬০ লাখ টাকা।

তিনি আরও জানান, আব্দুল আজিজ বন্যপ্রাণী ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত। তার বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে মামলা শেষে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

আসিফ ইকবাল/আরএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।