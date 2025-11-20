পূর্ণরূপ জানেন না, এমবিবিএস পরিচয়ে দিচ্ছেন চিকিৎসা

পূর্ণরূপ জানেন না, এমবিবিএস পরিচয়ে দিচ্ছেন চিকিৎসা
নেত্রকোনা দুর্গাপুরে সীমান্তবর্তী ফান্দা এলাকা থেকে প্রাকবীন সাংমা নামে এক ভুয়া এমবিবিএস চিকিৎসককে আটক করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে ওই এলাকায় তার ব্যক্তিগত চেম্বার থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাকে আটক করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিজানুর রহমান।
দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, জেলার দুর্গাপুর সদর ইউনিয়নে ফান্দা বাজার এলাকায় এমবিবিএস চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চেম্বার করে আসছেন প্রাকবীন সাংমা নামে এক যুবক। শুধু তাই নয়, নিজের চেম্বারে হার্বাল এবং হোমিও চিকিৎসাও দেন তিনি। বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবাইটিক লেখার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধে আজ বৃহস্পতিবারকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অভিযান পরিচালিত হয়।
এ ব্যাপারে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মিজানুর রহমান বলেন, বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি ফান্দা বাজারে প্রাকবীন সাংমা নামে একজন ভুয়া চিকিৎসক দীর্ঘদিন ধরে রোগীদের প্রতারিত করে আসছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাস্থলে এসে দেখি তার সব সার্টিফিকেট ভুয়া। এমনকি তিনি এমবিবিএস মিনিং কি সেটাই জানেন না। যার কারণে তাকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং সাত দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
