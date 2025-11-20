ভিডিও ভাইরাল
গোলপোস্টের খুঁটিতে বেঁধে মাথায় ডিম নিক্ষেপ করে জন্মদিন উদযাপন!
গোলপোস্টের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা দুই হাত। মুখ আর ঘাড়জুড়ে ধুলাবালি-কাদা। দেখে মনে হবে কেউ তাকে এভাবে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন করেছেন। তবে বিষয়টি তেমন নয়।
কুমিল্লার মুরাদনগরে বিদ্যালয় মাঠে কিশোরকে এভাবে বেঁধে রেখে তার দিকে ডিম ছুড়ে জন্মদিন উদযাপন করেছে তার সহপাঠীরা। এ-সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা করছেন নেটিজেনরা।
ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিওর সূত্র ধরে জানা যায়, বুধবার (১৯ নভেম্বর) বিকেলে মুরাদনগর ডি আর সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে এ ঘটনা ঘটে। ওই বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির এক ছাত্রের জন্মদিনের কথা বলে মাঠে নিয়ে যায় তার সহপাঠীরা। পরে গোলপোস্টের খুঁটির সঙ্গে তার হাত বেঁধে তার গায়ে ছোড়া হয় ডিম।
স্থানীয় বাসিন্দা খলিলুর রহমান দূর থেকে ঘটনাটি দেখে ছুটে এসে ওই কিশোরকে মুক্ত করেন। পরে তিনি ঘটনাটির ভিডিও ধারণ করে ফেসবুকে প্রকাশ করলে মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়।
নেটিজেনদের কেউ লিখেছেন—‘আমি তো মনে করেছি সে কোনো চোর।’ অন্যরা এই ঘটনাকে ‘অসুস্থ সমাজব্যবস্থা’ ও ‘অসুস্থ প্রজন্ম’ বলে মন্তব্য করেছেন।
তবে ওই কিশোরের দাবি, তার জন্মদিন উদযাপন করতে গিয়ে আনন্দ করেছে বন্ধুরা। বিগত দিনেও অন্যান্য বন্ধুদের ক্ষেত্রে এমনটাই হয়েছে।
ঘটনাটিকে ‘অনাকাঙ্ক্ষিত’ দাবি করে মুরাদনগর ডি আর সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. ময়নল হোসেন বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে র্যাগিং নামক যে ছাত্র নির্যাতন হয়ে থাকে, আমার মনে হয় সেখান থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই তারা এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। এ বিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের ডাকা হবে। ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এ বিষয়ে মুরাদনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আব্দুর রহমান বলেন, ‘একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ! এটা বাস্তবসম্মত না। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রধান শিক্ষককে আমার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।’
জাহিদ পাটোয়ারী/এসআর/জেআইএম