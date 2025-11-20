ম্রো ভাষায় রূপান্তর করা হলো বিএনপির ৩১ দফা

ম্রো ভাষায় রূপান্তর করা হলো বিএনপির ৩১ দফা
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘোষিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা দেশের সব জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার অংশ হিসেবে ম্রো ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার(২০ নভেম্বর) বিকাল ৪টায় সিংপাত ম্রোর রূপান্তর করা এই লিফলেটের মোড়ক উন্মোচন করেন বিএনপির মনোনীত বান্দরবান আসনের (৩০০ নম্বর আসন) প্রার্থী সাচিংপ্রু জেরী।
এসময় সাচিংপ্রু জেরী বলেন, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পাহাড়িদের মধ্যে দ্বিতীয় সংখ্যা গরিষ্ঠ ম্রো জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীর লোকদের বাংলা ভাষায় দক্ষতা কম থাকলেও তাদের নিজস্ব ভাষায় ৯৫ শতাংশ পড়তে ও লিখতে জানেন। ম্রো ভাষায় রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা এই দাবি গুলো ম্রো ভাষায় রূপান্তরের ফলে এই জনগোষ্ঠীর অধিকাংশরাই দাবি সম্পর্কে বুঝতে ও জানতে পারবেন।
তিনি বলেন, বিএনপির ধানের শীষের সমর্থন ও গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছেন। এছাড়া জেলায় প্রথম জিয়াউর রহমানই ম্রো জনগোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষায় এগিয়ে নিতে ম্রো কমপ্লেক্স নির্মাণ করেছিলেন। যার মাধ্যমে অসংখ্য ম্রো শিশু-কিশোররা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন বলে উল্লেখ করে। পর্যায়ক্রমে চাক, বম ও খ্যাং ভাষায়ও এই ৩১ দফা দাবি রুপান্তর করে প্রচার করা হবে বলে জানান তিনি।
এসময় বান্দরবান জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ওসমান গনি, যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল মাবুদ, মো. জাহাঙ্গীর আলমসহ জেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংবাদ কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
নয়ন চক্রবর্তী/কেএইচকে/জেআইএম