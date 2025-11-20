  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৯:৫২ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
জনগণের উদ্দেশে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও কুমিল্লা-৬ আসনে দলের প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরী বলেছেন, কুমিল্লা গড়ার জন্য আমাকে একটাবার সুযোগ দিন, আপনাদের হতাশ করবো না। আপনারা আমাকে কাজে লাগান। আমি ভালো কামলা।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বিকেলে নগরীর পূবালী চত্বরে নির্বাচনি সমাবেশে প্রধান বক্তার বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, ‘দল যাকে মনোনয়ন দিয়েছে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার পক্ষে কাজ করবো। ধানের শীষের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে আজই মাঠে নেমে পড়ুন।’

মহানগর বিএনপির সভাপতি উদবাতুল বারী আবুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক (কুমিল্লা অঞ্চল) অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়া। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা-৬ আসনে বিএনপি মনোনীত এমপি প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরী।

বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিম, কৃষক দলের সভাপতি মোস্তফা জামান, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক কাইমুল হক রিঙ্কু, দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক নজরুল হক ভূঁইয়া স্বপন প্রমুখ।

জাহিদ পাটোয়ারী/এসআর/জেআইএম

