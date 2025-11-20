লক্ষ্মীপুরে অবৈধ ২৯টি ইটভাটায় অভিযান

লক্ষ্মীপুরে অবৈধ ২৯টি ইটভাটায় অভিযান
পরিবেশ দূষণকারী অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে লক্ষ্মীপুর প্রশাসন। চলতি মৌসুমে জেলায় মোট ২৯টি অভিযান চালানো হয়েছে। সর্বশেষ অভিযানে লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ৮টি অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক হারুন অর রশিদ পাঠান অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
রামগতি উপজেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, ১৮ থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে ৮টি অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদ করে। রামগতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে অভিযানে অংশ নেয় পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম কার্যালয়ের পরিচালক জমির উদ্দিন, ঢাকা কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশিকুর রহমান, লক্ষ্মীপুর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক হারুন অর রশিদ পাঠান, রামগতি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেনসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
ওই ভাটাগুলো হলো- মেসার্স আদর্শ ব্রিকস, এসকে ব্রিকস, ফাইভস্টার ব্রিকস, ভাই ভাই ব্রিকস, মোস্তাফিজ সুমন মাহবুব ব্রিকস, মদিনা ব্রিকস, মেসার্স সিরাজ ব্রিকস, বিসমিল্লাহ ব্রিকস।
রামগতি থানা সূত্র জানায়, ৬ নভেম্বর ইটভাটায় অভিযানকালে রামগতির চরআফজল এলাকায় ৫-৬শ লোক দেশীয় জড়ো হয় ভ্রাম্যমাণ আদালতের কাজে বাধা দেয়। এসময় কর্মকর্তাদের গতিরোধ করে তারা মারধরে উদ্যত হয়। পরে পুলিশসহ অতিরিক্ত ফোর্স আসলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এ ঘটনায় লক্ষ্মীপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী বায়োকেমিষ্ট মোজাম্মেল হক বাদী হয়ে অজ্ঞাত পরিচয়ে ৬০০ ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় পুলিশ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।
প্রসঙ্গত, শুধু রামগতি ও কমলনগরেই ৫১ টি ইটভাটা রয়েছে। এরমধ্যে ৪৯টি ভাটা অবৈধ। ফসলি জমি ও বসতি এলাকায় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের গড়া এসব ভাটার কারণে পরিবেশ দূষণসহ জনদুর্ভোগ বেড়ে গেছে। এদিকে অবৈধ ইটভাটার বিষয়ে উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও মালিকরা চলতি মৌসুমে পুরোদমে ভাটার কর্মযজ্ঞ চলছে।
এ ব্যাপারে লক্ষ্মীপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক হারুন অর রশিদ পাঠান বলেন, জেলাতে শতাধিক অবৈধ ইটভাটা রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সবগুলোতে অভিযান চালানো হবে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ২৯টি অভিযান চালানো হয়। অবৈধ ভাটা ভেঙে দেওয়ার পরেও যাতে চালু করতে না পারে সেদিকও আমাদের নজর রয়েছে।
কাজল কায়েস/কেএইচকে