চোরাবালিতে আটকে পড়া শ্রমিককে উদ্ধার করলো ফায়ার সার্ভিস

জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৯:৫৯ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় মধুমতি নদীতে হাবিবুল্লাহ (৩৩) নামে এক শ্রমিক চোরাবালিতে আটকে পড়ে। খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলা গোপালপুর ইউনিয়নের দিকনগর বাজার এলাকায় মধুমতি নদীতে এ ঘটনা ঘটে। হাবিবুল্লাহ উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের পবনবেগ গ্রামের আলিমুল্লাহ'র ছেলে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মধুমতি নদীতে ভাঙ্গনরোধে সংস্কার কাজে শ্রমিকের কাজ করছিল হাবিবুল্লাহ। হঠাৎ চোরাবালিতে আটকে পড়েন তিনি। খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টা চালিয়ে তাকে উদ্ধার করা হয়।

আলফাডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা মো. কোহিনুর ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, খবর পেয়ে চোরাবালিতে আটকে পড়া শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়। সময় মতো উদ্ধার না করলে বিপদ ঘটতে পারতো।

আলফাডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাসেল ইকবাল বলেন, স্থানীয় মহিলা ইউপি সদস্যের মাধ্যমে খবর পাই একজন শ্রমিক মধুমতি নদীতে চোরাবালিতে আটকা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যদের নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে অনেক চেষ্টার পর তাকে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন।

